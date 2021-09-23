Девушка убила возлюбленного телефоном

В Аргентине 22-летняя девушка убила своего возлюбленного, бросив ему в голову мобильный телефон, молодой человек получил удар аппаратом в висок. Об этом пишет Daily Mail.

Инцидент произошел в городе Сальта. Во время ссоры Луис Дарио Гуантей ударил Роксану Аделину Лопес по лицу. В ответ девушка схватила телефон и бросила его в мужчину. Гаджет попал молодому человеку в висок. В результате удара у молодого человека начались головные боли, он обратился в больницу. Аргентинцу сделали операцию, однако он скончался 18 апреля, спустя восемь дней с момента ссоры. Мать умершего обратилась в полицию.

Об инциденте стало известно только сейчас, когда выяснилось, что девушка умершего оказалась в центре расследования. Ее отпустили на свободу под залог, пока расследование продолжается.