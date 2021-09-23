Армянские СМИ пишут, что в ходе встречи руководству Минобороны Армении был представлен новый командующий российским миротворческим контингентом, временно размещенном на территории Азербайджана, генерал-лейтенант Геннадий Анашкин.

Генерал-майор Михаил Кособоков сменил первого командующего миротворческим российским контингентом Рустама Мурадова в начале сентября. Армянские СМИ пишут, что Кособоков уходит на повышение по основному месту службы.

53-летний Геннадий Анашкин с декабря 1999 по август 2000 года служил в бывшей Югославии, где командовал парашютно-десантным батальоном в составе миротворческих сил в Республике Босния и Герцеговина. Находился в командировках в Чечне в период первой и второй чеченских войн. Группа под командованием Анашкина участвовала в боевых действиях в 2008 году в Южной Осетии.

Отметим, что, как и при предыдущем назначении, официальной информации о смене командующего миротворческими силами, временно размещенными на территории Азербайджана, с российской стороны пока не поступало. О смене командующего все так же объявляет Минобороны Армении. Комментарии излишни...