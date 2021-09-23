Сопредседатели о встрече Байрамова и Мирзояна: «обсудили широкий круг нерешенных вопросов»

Cопредседатели Минской группы ОБСЕ приветствуют первую после Отечественной войны встречу министров иностранных дел Азербайджана и Армении. Об этом говорится в заявлении сопредседателей МГ ОБСЕ - Стефана Висконти (Франция), Эндрю Шефера (США) и Игоря Ховаева (Россия).

Согласно информации, сопредседатели провели отдельные встречи на полях 76-й сессии Генассамблеи ООН с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и главой МИД Армении Араратом Мирзояном. Затем состоялась встреча с участием сопредседателей и глав МИД Азербайджана и Армении. Во встречах также принял участие личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик.

В заявлении отмечается, что «данная встреча расценивается как знак решимости двух стран возобновить мирный процесс посредством прямого диалога, направленного на содействие безопасности, стабильности и процветанию в регионе».

«Сопредседатели и главы МИД обсудили широкий круг нерешенных вопросов между Азербайджаном и Арменией и предложили конкретные целенаправленные меры по деэскалации ситуации и возможные следующие шаги», - указывается в заявлении.