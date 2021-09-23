Джебраилзаде решил убежать от полиции и повредил 10 машин от полиции не убежишь! видео
В Баку водитель, не остановившийся по требованию полиции и нанесший ущерб другим автомобилям, был задержан при помощи граждан и передан по назначению, сказал начальник отдела по связям с общественностью МВД майор полиции Эльшад Гаджиев.
По словам Гаджиева, накануне водитель Volkswagen Кямран Джебраилзаде умышленно нарушил общественный порядок действиями, демонстративно выражавшими неуважение к обществу, нанес материальный ущерб почти 10 автомобилям, после чего попытался скрыться от полиции.
«Автохулигана задержали с помощью оперативных мероприятий и граждан. Следственным отделом Ясамальского РУП возбуждено уголовное дело по статье 221.2.2 (хулиганство) УК Азербайджана. Джебраилзаде задержан и привлечен к следствию в качестве подозреваемого», - сказал Гаджиев.
К материалам следствия приобщаются заявления, связанные с ущербом, нанесенным автомобилям других граждан.