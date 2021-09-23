В Баку водитель, не остановившийся по требованию полиции и нанесший ущерб другим автомобилям, был задержан при помощи граждан и передан по назначению, сказал начальник отдела по связям с общественностью МВД майор полиции Эльшад Гаджиев.

По словам Гаджиева, накануне водитель Volkswagen Кямран Джебраилзаде умышленно нарушил общественный порядок действиями, демонстративно выражавшими неуважение к обществу, нанес материальный ущерб почти 10 автомобилям, после чего попытался скрыться от полиции.