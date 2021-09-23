«Никто не может вмешиваться»: Эрдоган о покупке Турцией новой партии С-400

Турция в будущем планирует приобрести у России еще одну партию зенитных ракетных систем С-400, сказал турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, отметив, что «никто не может вмешиваться» в вопрос закупки Анкарой оружия.

В интервью американскому телеканалу CBS турецкий лидер утвердительно ответил на вопрос о намерении купить вторую партию ЗРК С-400. «В будущем никто не сможет вмешиваться в то, какие оборонные системы мы покупаем, у какой страны, на каком уровне. Никто не может вмешиваться в это. Мы сами принимаем эти решения»,— отметил турецкий президент, слова которого приводит «Коммерсант».

Сроки предполагаемой закупки российских ракетных систем глава турецкого государства не назвал.

29 сентября Реджеп Тайип Эрдоган встретится в Сочи с президентом РФ Владимиром Путиным. Турецкий президент планирует во время встречи обсудить, в частности, детали закупки второй партии ЗРК С-400.