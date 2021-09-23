Сахиба Гафарова летит в Казахстан

Парламентская делегация под руководством председателя Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой с 27 по 29 сентября будет находиться в Республике Казахстан с рабочим и официальным визитом.

В отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса haqqin.az сказали, что в составе делегации заместитель председателя Милли Меджлиса и руководитель рабочей группы по межпарламентским связям с Казахстаном Адиль Алиев, председатель парламентского комитета Ахлиман Амирасланов, депутаты Фазиль Мустафа, Хикмет Мамедов, Низами Джафаров, Джаваншир Фейзиев и Агалар Велиев, руководитель Аппарата парламента Сафа Мирзоев, другие официальные лица.

Парламентская делегация примет участие в предстоящей в городе Туркестан 10-й пленарной сессии ТюркПА. Планируется выступление председателя Милли Меджлиса на сессии, по окончании которой намечено подписание Туркестанской декларации.