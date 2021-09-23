Синоптики «обрадовали» прогнозом: ливни, град, мокрый снег
Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове временами ожидаются дожди, местами проливные, которые прекратятся днем. Порывистый северо-западный ветер днем сменится северо-восточным, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Апшероне ночью составит 16-18, днем 19-22, в Баку ночью 16-18, днем 20-22 градуса тепла.
Атмосферное давление повысится с 758 до 766 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью 80-90%, днем 55-60%.
Завтра в ряде районов Азербайджана местами ожидаются грозовые дожди, в северо-восточных районах - ливни, град, порывистый западный ветер. В высокогорных территориях мокрый снег. Утром в горах туман. Температура воздуха ночью составит 13-17, днем 21-25, в горах ночью 4-7, днем 9-14 градусов тепла.