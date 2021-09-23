«Азиатское НАТО» - QUAD: США задействовали еще один антикитайский альянс

QUAD образовался в 2017 году, но только в эту пятницу лидеры этой структуры — президент США Джо Байден, а также премьеры Австралии, Индии и Японии Скотт Моррисон, Нарендра Моди и Ёсихидэ Суга — провели свой первый очный саммит. На более низком уровне взаимодействие в «четверке» идет уже давно: дипломаты и военные в регулярном контакте, действует несколько профильных рабочих групп, проводятся совместные военно-морские учения.

Накануне в Вашингтоне состоялся первый очный саммит Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD), в который помимо США входят Австралия, Индия и Япония. «Коммерсант» пишет, что Москва видит в нем прообраз «азиатского НАТО», в которое США постепенно будут привлекать все новых и новых членов.

Как уточнили в Белом доме, в ходе саммита главы государств QUAD сосредоточились на «углублении связей и продвижении практического сотрудничества» в таких областях, как борьба с COVID-19, преодоление климатического кризиса, партнерство в области новых технологий и киберпространства, а также «содействие свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону».

В МИД КНР заранее раскритиковали пятничное мероприятие, заявив, что механизмы регионального сотрудничества не должны быть направлены против третьих стран и подрывать их интересы. Представитель министерства Чжао Лицзянь назвал QUAD «закрытой кликой», деятельность которой «обречена на провал».

В Москве к новому объединению относятся не менее критично, чем в Пекине. «Речь идет фактически о новом военно-политическом блоке с выраженным проамериканским характером, — заявил в интервью газете "Аргументы и факты" секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. — По сути, QUAD — это прообраз азиатского аналога НАТО. Вашингтон будет пытаться втянуть в эту организацию и другие страны, главным образом для проведения антикитайской и антироссийской политики».

Коммерсант отмечает, что российские власти беспокоит то, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе при содействии США формируется целая сеть новых структур, которые, в отличие от, например, Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), с которой Москва и Пекин находятся в тесном диалоге, не являются «инклюзивными», то есть открытыми для всех стран региона.

В интервью южнокорейским СМИ Сергей Лавров выразил обеспокоенность в связи с тем, что Азиатско-Тихоокеанский регион пытаются «переформатировать» в «Индо-Тихоокеанский», то есть исключающий и Россию, и Китай.

На усиление контроля Вашингтона над этим регионом направлен, по мнению Москвы, и самый новый альянс в сфере безопасности: американо-британо-австралийский AUKUS.

Накануне саммита QUAD в Белом доме подчеркнули, что Индо-Тихоокеанское направление возведено администрацией Джо Байдена в ранг «приоритетного».