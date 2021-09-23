Знакомое слово «пятилетка» вызывает некую ностальгию по советским временам. Но министр, как показывает его выступление на презентации Германо-азербайджанской торговой палаты и ежегодный отчет «Иностранный бизнес в Азербайджане: деловой климат - обзор 2021», далек от ностальгии. Задуматься о пятилетке его заставляют совсем другие обстоятельства.

До конца текущего года будет принят пятилетний стратегический план развития экономики Азербайджана, что будет способствовать её дальнейшему развитию, заявил накануне министр экономики Микаил Джаббаров. По его словам, новый документ позволит повысить качество и доступность реформ в сфере государственных закупок, а также поощрения развития конкурентной среды.

По его словам, темпы восстановления экономики страны от последствий коронавируса COVID-19 намного выше ожидаемых. Если ранее рост ВВП Азербайджана на 2021 год прогнозировался на уровне 3,4%, то сейчас правительство повысило свой же прогноз до 4%. А между тем еще недавно иностранные партнеры прогнозировали рост ВВП страны на текущий год на уровне 1,7%.

И не случайно, видимо, министр подчеркнул такую важную деталь: сегодня в экономическую стабильность Азербайджана верят 68% иностранных компаний, принявших участие в социсследовании «Иностранный бизнес в Азербайджане: опрос бизнес-среды 2021». А 60% из них отмечают формирование в стране благоприятной бизнес-среды. И это не пустые слова. О намерении расширить свою деятельность или вложить новые инвестиции в экономику Азербайджана заявили 57% опрошенных компаний. Чуть меньше, а именно 43%, хотят принять участие в восстановлении освобожденных от оккупации территорий, 22% компаний заявили о возможности участия в этих проектах, а 17% - о высокой заинтересованности в них.

Опрос, видимо, проводился среди достаточно крупных и известных в мире компаний, и столь высокий интерес потенциальных иностранных инвесторов к азербайджанской экономике весьма отрадный факт. Страна сегодня обладает большим потенциалом для крупных инвестиций, в том числе и иностранных, причем в различные секторы экономики. А если учесть, что в следующем году правительство в качестве основных приоритетов видит реформы и развитие конкурентоспособной среды, то рост интереса инвесторов к азербайджанской экономике неминуем. И вскоре они, по всей вероятности, откликнутся на призыв министра к иностранным компаниям принять участие в проектах, в том числе на освобожденных территориях Азербайджана, где ожидается создание специализированных экономических зон.

В этом году следует ожидать и роста экспорта, особенно в сфере ненефтяного сектора, так как существует большой потенциал вторичной переработки сырья и наращивания за счет этого экспорта. Рост ненефтяного экспорта уже превысил 30% в годовом исчислении. И если ранее правительство прогнозировало, что впервые в своей истории страна достигнем объема экспорта в 2 млрд долларов, то теперь уверенно заявляет, что превысит этот показатель. А в будущем планируется увеличить экспорт ненефтяной продукции до 2,2 млрд долларов. Частично такой рост поддерживается благоприятной динамикой сырьевого экспорта и ценами на сырье на мировых рынках. Но ведь сырье может быть подвергнуто дальнейшей переработке, а это уже создаст большой потенциал добавленной стоимости.