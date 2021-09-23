Пятилетка Микаила Джаббарова новый поворот
До конца текущего года будет принят пятилетний стратегический план развития экономики Азербайджана, что будет способствовать её дальнейшему развитию, заявил накануне министр экономики Микаил Джаббаров. По его словам, новый документ позволит повысить качество и доступность реформ в сфере государственных закупок, а также поощрения развития конкурентной среды.
Знакомое слово «пятилетка» вызывает некую ностальгию по советским временам. Но министр, как показывает его выступление на презентации Германо-азербайджанской торговой палаты и ежегодный отчет «Иностранный бизнес в Азербайджане: деловой климат - обзор 2021», далек от ностальгии. Задуматься о пятилетке его заставляют совсем другие обстоятельства.
По его словам, темпы восстановления экономики страны от последствий коронавируса COVID-19 намного выше ожидаемых. Если ранее рост ВВП Азербайджана на 2021 год прогнозировался на уровне 3,4%, то сейчас правительство повысило свой же прогноз до 4%. А между тем еще недавно иностранные партнеры прогнозировали рост ВВП страны на текущий год на уровне 1,7%.
И не случайно, видимо, министр подчеркнул такую важную деталь: сегодня в экономическую стабильность Азербайджана верят 68% иностранных компаний, принявших участие в социсследовании «Иностранный бизнес в Азербайджане: опрос бизнес-среды 2021». А 60% из них отмечают формирование в стране благоприятной бизнес-среды. И это не пустые слова. О намерении расширить свою деятельность или вложить новые инвестиции в экономику Азербайджана заявили 57% опрошенных компаний. Чуть меньше, а именно 43%, хотят принять участие в восстановлении освобожденных от оккупации территорий, 22% компаний заявили о возможности участия в этих проектах, а 17% - о высокой заинтересованности в них.
Опрос, видимо, проводился среди достаточно крупных и известных в мире компаний, и столь высокий интерес потенциальных иностранных инвесторов к азербайджанской экономике весьма отрадный факт. Страна сегодня обладает большим потенциалом для крупных инвестиций, в том числе и иностранных, причем в различные секторы экономики. А если учесть, что в следующем году правительство в качестве основных приоритетов видит реформы и развитие конкурентоспособной среды, то рост интереса инвесторов к азербайджанской экономике неминуем. И вскоре они, по всей вероятности, откликнутся на призыв министра к иностранным компаниям принять участие в проектах, в том числе на освобожденных территориях Азербайджана, где ожидается создание специализированных экономических зон.
В этом году следует ожидать и роста экспорта, особенно в сфере ненефтяного сектора, так как существует большой потенциал вторичной переработки сырья и наращивания за счет этого экспорта. Рост ненефтяного экспорта уже превысил 30% в годовом исчислении. И если ранее правительство прогнозировало, что впервые в своей истории страна достигнем объема экспорта в 2 млрд долларов, то теперь уверенно заявляет, что превысит этот показатель. А в будущем планируется увеличить экспорт ненефтяной продукции до 2,2 млрд долларов. Частично такой рост поддерживается благоприятной динамикой сырьевого экспорта и ценами на сырье на мировых рынках. Но ведь сырье может быть подвергнуто дальнейшей переработке, а это уже создаст большой потенциал добавленной стоимости.
Да, правительство прогнозирует рост ВВП по итогам 2021 года на уровне 4%. Причем, частный сектор обеспечивает 75% поступлений в госбюджет по линии ненефтяного сектора. Все это достигнуто за счет применения новых механизмов поддержки бизнеса, таких как прямое его финансирование, компенсации, субсидии, а также механизмов социальной поддержки. За 15 «пандемийных месяцев» предпринимателям выдано кредитов на 1,1 млрд манатов, до 123 млн манатов возросло кредитование в рамках электронных платформ, разработанных министерством.
Большие надежды правительство возлагает на промышленные зоны. Уже начато строительство Агдамского промышленного парка, а в ближайшие недели, по словам министра Джаббарова, ожидается открытие еще одной специализированной промышленной зоны. А чтобы наглядно показать важность промзон, он дал такую справку: сегодня каждый четвертый доллар от экспорта получен за товары, произведенные в специальных промышленных зонах. И этот показатель быстро растет, темпы роста в промзонах выше чем в ненефтяной промышленности в целом. Хотя темпы роста ненефтяной промышленности в последние годы и составляют в среднем 15,1%.
Подводя итоги, можно сказать, что правительством сделано, безусловно, многое, но предстоит сделать намного больше. Все это требует разработки больших планов необходимых мер, сроков их исполнения и т.д. А чтобы все верно планировать и четко контролировать, нужны стратегические планы развития. Такие планы у Азербайджана, в принципе, есть как по отдельным сферам, так и в целом по стране. Но новый пятилетний стратегический план развития экономики, думается, сосредоточит в себе все планы правительства с учетом изменившихся обстоятельств и необходимости ускорения темпов развития.