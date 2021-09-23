Эльнур Мамедов, автор haqqin.az 14:17

По итогам восьми месяцев текущего года ВВП Азербайджана возрос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,6%. При этом в ненефтяном секторе рост составил 5,5%. Если учесть, что за семь месяцев этого года экономика страны выросла на 2,7%, в том числе на 5,3% в ненефтяном секторе, то можно говорить о уверенном росте как экономики в целом, так и ненефтяного ее сектора. Но основная цель, которую преследует рост экономики, - это рост благополучия населения страны. Действительно, чем выше темпы роста экономики, тем лучше живет страна и ее население. Но в нашем случае это сказать трудно. Потому что, как показывает официальная статистика, с начала года достаточно заметный рост экономики полностью нейтрализуется ростом инфляции в стране. Более того, инфляция даже опережает по своим темпам рост экономики страны.

Так, с начала года индекс потребительских цен (ИПЦ) в Азербайджане по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 104,8%. В частности, цены на продовольственные товары, напитки и табачные изделия выросли на 5,4%, а на непродовольственные товары и тарифы на платные услуги населению – на 4,2%. Причем ИПЦ растет с каждым месяцем. К примеру, в августе он составил 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем и 6,7% по сравнению с августом прошлого года. А на продтовары, напитки и табачные изделия рост ИПЦ составил 0,8% за месяц и 7,8% в годовом исчислении. При этом непродовольственные товары подорожали на 0,3% и 5% соответственно, а на платные услуги населению на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем и 6,4% по сравнению с августом прошлого года. С другой стороны, номинальные денежные доходы населения Азербайджана с начала года составили почти 37,2 млрд манатов, что выше аналогичного прошлогоднего показателя на 1,2%. При этом надо учесть, что номинальные денежные доходы населения в прошлом году сократились по отношению к показателю предыдущего года на 1,8%. То есть в августе текущего года номинальные денежные доходы населения не достигли даже уровня позопрошлогоднего августа, а инфляция опережает этот показатель, который можно назвать ростом по сравнению с прошлым годом и снижением по сравнению с позапрошлым годом, в несколько раз. Следовательно, рост ВВП на этот раз не выполнил свое основное предназначение.