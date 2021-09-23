Генерал Анашкин прибывает в Карабах
В Ереване министр обороны Армении Аршак Карапетян встретился с российской делегацией – генерал-лейтенантом Рустамом Мурадовым, генерал-лейтенантом Геннадием Анашкиным и генерал-майором Михаилом Кособоковым.
Пресс-служба армянского военного ведомства сообщила, что замкомандующего войсками российского Южного военного округа генерал-лейтенант Рустам Мурадов представил нового командующего российским миротворческим контингентом, временно размещенного на территории Азербайджана, генерал-лейтенанта Геннадия Анашкина.
Стороны высоко оценили усилия России, направленные на стабилизацию военно-политической ситуации в регионе, обменялись мнениями по поводу проблем региональной безопасности.