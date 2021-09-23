Москва поставила условия для визита Виктории Нуланд

Москва готова выдать российскую визу замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд, однако настаивает на том, чтобы Вашингтон разрешил въезд российским дипломатам, которым ранее во въезде отказали, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники.

По информации издания, визит включенной в «черный список» Нуланд является уже «решенным» вопросом, он может состояться уже в октябре. В то же время российская сторона настаивает на взаимности, требуя выдачи визы специалисту департамента нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константину Воронцову, который не может въехать в США с осени 2019 г.

Встретиться с Нуланд, являющейся экспертом по постсоветскому пространству, пишет газета, может замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, а главной темой переговоров станет Украина.