Детей-сирот в Азербайджане обеспечили квартирами фото
Министерство труда и социальной защиты населения предоставило квартиры еще одной группе выпускников государственных детских учреждений, детям-сиротам и лицам, лишенным родительской опеки, в Апшеронском районе. В целом за последние дни жильем обеспечены 70 человек данной категории, сообщили haqqin.az в пресс-службе министерства.
Вручая ключи от новых квартир, зампредседателя Агентства социального обеспечения при министерстве Фаиг Агаев рассказал о проделанной работе по усилению социальной защиты уязвимых групп, в том числе выпускников государственных детских учреждений.
Было отмечено, что в Азербайджане проводится важная работа по обеспечению этой категории граждан жильем. По инициативе первого вице-президента, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой и в качестве одного из важных социальных проектов фонда в последние годы в Апшеронском районе построены многоквартирные дома, которые сданы в эксплуатацию выпускникам государственных детских учреждений. 365 выпускников этих учреждений получили квартиры в этих домах, которые функционируют как социальная организация под названием «Дом выпускников» Агентства социальных услуг. В организации выпускникам предоставляются услуги по социальным, социально-правовым вопросам и т.д.
За последние дни более 70 выпускников государственных детских учреждений были обеспечены квартирами в новопостроенных зданиях в Апшеронском районе.
Выпускники государственных детских учреждений, получившие новое жилье, выразили благодарность президенту Ильхаму Алиеву.