Эрдоган призвал турок беречь и уважать турецкий язык

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал соотечественников к уважению и защите богатого турецкого языка. Об этом говорится в послании турецкого президента по случаю Праздника турецкого языка, отмечаемого ежегодно 26 сентября.

«Язык, носителями которого мы являемся, - живая стихия, которую надо подпитывать, защищать и развивать, уделять особую значимость ее использованию», - отмечается в послании.

Эрдоган напомнил, что турецкий язык является одним из древних и распространенных языков мира: «Турецкий язык – одно из главных достояний нашего народа, вносящее важный вклад в формирование и передачу будущим поколениям нашей национальной идентичности».

Президент привлек внимание к тенденциям современности, в том числе вызовам, сопряженным с технологическим развитием, и призвал соотечественников к максимально бережному отношению к турецкому языку.