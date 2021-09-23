Коммунисты вышли на улицы Москвы: протестуют против результатов выборов

В Москве сторонники КПРФ собрались на митинг против итогов электронного голосования на выборах в Госдуму в российской столице. На Пушкинскую площадь пришли около 500 человек, в числе которых журналисты, передает Коммерсант.

Отмечается, что московские власти мероприятие не согласовали. На место проведения акции также приехали сотрудники полиции, они просят присутствующих разойтись. «Уважаемые граждане, мероприятие несогласованно. Не мешайте проходу граждан. За нарушение закона вы можете быть привлечены к ответственности»,— говорит один из сотрудников МВД.

КПРФ не признала итоги выборов в Москве. В партии заявили о «больших фальсификациях», допущенных при подсчете электронных голосов.