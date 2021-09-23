Азимов приехал из Сумгаита в Баку и ограбил квартиру на 24 тысячи

В Наримановском районе Баку неизвестный проник в квартиру и похитил оттуда ювелирные украшения на общую сумму около 24 тысяч манатов. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

В результате оперативно-розыскной деятельности сотрудников Наримановского районного управления полиции был задержан житель Сумгаита Руслан Азимов, подозреваемый в совершении данного преступления. В своих показаниях он признался в совершенном преступлении. Часть похищенного золота и драгоценностей обнаружена и изъята в качестве вещественного доказательства.

Отмечается, что Азимов некоторое время работал мастером в доме, где совершил кражу.