Беспорядки в Судане: протестующие захватили аэропорт и перекрыли нефтепровод

Демонстранты на востоке Судана перекрыли поставки по нефтепроводу, соединяющему столицу Хартум с городом Хайя. РИА Новости сообщило, что в четверг группа протестующих из "Верховного совета племен беджа" пробралась в аэропорт города Порт-Судан на северо-востоке страны и прекратила работу воздушной гавани.

"Революционеры востока по решению Верховного совета перекрыли нефтепровод Хайя-Хартум", - говорится в заявлении совета на Facebook.

Также протестующие установили контроль над железнодорожной станцией города – линия ведет к побережью Красного моря, где расположен Порт-Судан и другие ключевые порты.

Ранее представители племен востока Судана, в частности племени беджа, перекрыли дорогу между столицей Хартумом и Порт-Суданом, в результате была затруднена транспортировка грузов между городами страны. Возглавляет совет племен Мухаммад аль-Амин Турк. Представители племен требуют внести изменения в мирное соглашение Джубы, заключенное в октябре 2020 года, так как считают, что их интересы не были учтены.