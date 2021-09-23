В ООН призвали Армению передать Азербайджану карты минных полей

Программный координатор находящегося в Женеве и аккредитованного в ООН Института международного права и развития (ИМПР) Джоэль Фукс на 14-м заседании 48-й сессии Совета по правам человека ООН говорила о военных и экологических преступлениях, совершенных Арменией против Азербайджана. Об этом haqqin.az рассказали в Государственном комитете по диаспоре.

Выступая в ходе интерактивного диалога со специальным докладчиком по вопросу “О последствиях для прав человека экологически обоснованного регулирования и удаления опасных веществ и отходов”, Фукс отметила, что ИМПР выражает серьезную озабоченность воздействием опасных отходов, в основном загрязнением размещенными на землях минами, так как это приводит к тому, что обширные территории сельскохозяйственных угодий не используются, это серьезно отражается на окружающей среде, производстве продуктов питания, гибнут источники средств к существованию.

Было подчеркнуто, что представляемая ею НПО призывает Совет по правам человека и международную общественность принять дополнительные меры для защиты людей и окружающей среды на Южном Кавказе, поддержать мир и миротворческие усилия.

“ИМПР призывает к активизации сотрудничества в регионе и просит правительство Армении предоставить правительству Азербайджана информацию о местонахождении остальных мин. В то время как представляется возможным просто обезвредить мины, было бы несправедливым допустить гибель и ранение еще большего числа людей“, - добавила координатор.

Также было отмечено, что отсутствие карт минных полей может привести к ряду негативных социально-экономических и экологических последствий, так как операционные и материально-технические расходы будут чрезвычайно высоки для страны и донорских организаций.