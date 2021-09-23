МЧС обратилось к населению Азербайджана

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана обратилось к населению в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий.

Согласно сообщению пресс-службы ведомства, по прогнозам Национальной службы гидрометеорологии нестабильная погода в Азербайджане сохранится до второй половины дня 26 сентября. На территории страны местами ожидаются грозовые дожди, ливни, град, порывистый ветер.

В связи с этим МЧС призывает граждан соблюдать правила безопасности в условиях ухудшения погодных условий. Так, в связи с возможностью возникновения паводков и селей рекомендуется не находиться на территориях, где они могут произойти. Чтобы избежать удара молнии во время грозы, следует отключить все электроприборы, не пользоваться мобильным и стационарным телефоном, не находиться вблизи ЛЭП и высоких деревьев.

При сильном ветре необходимо держаться подальше от легких и временных сооружений, построек и рекламных щитов, не стоять под опорами ЛЭП и высокими деревьями.