Ситуация накаляется: в Китае пригрозили США ядерным ударом

Власти Китая должны занять более агрессивную позицию на фоне действий США, отказавшись от политики неприменения ядерного оружия, заявил бывший заместитель генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам Ша Цзукан.

Цзукан заявил, что Пекину следует отказаться от политики неприменения ядерного оружия первым и дать отпор новым союзам, который создает Вашингтон. Речь идет об альянсе AUKUS между США, Австралией и Великобританией: он, на взгляд Цзукан, демонстрирует растущее военное присутствие этих стран по соседству с КНР, передает РИА Новости со ссылкой на Daily Mail.

Бывший заместитель генсекретаря ООН также отметил, что нынешняя политика Пекина, действующая с 1960-х годов, дала ему «моральный авторитет», однако теперь не соответствует реалиям: по крайней мере пока Китай не договорится с США о том, что ни одна из сторон не использует ядерное оружие первой.

Первой инициативой в рамках AUKUS стало создание атомных подводных лодок для ВМФ Австралии. США решили передать этой стране технологии строительства подводных лодок с ядерными силовыми установками. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заверил, что Канберра намерена строить АПЛ, но не стремится заполучить ядерное оружие. А Китай обвинил США в распространении ядерного оружия.