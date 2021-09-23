Израиль начал применять новое лекарство от коронавируса

Издание постаралось разобраться, что это за препарат, кому он назначается, как его вводят, каковы побочные эффекты.

В Израиле больницы получили право назначать коктейль из антител Regeneron для лечения больных коронавирусом. Днем ранее этот препарат уже получили первые 17 больных, пишет израильское издание Vesty.co.il.

Regeneron, имеющий научное название REGN-COV2, – коктейль из двух типов антител к коронавирусу. Его вводят внутривенно для замедления распространения вируса в респираторной системе и заражения им незараженных клеток. Его следует вводить на раннем этапе болезни, во время которого антитела могут замедлить распространение вируса. Введение на слишком позднем этапе неэффективно, поскольку в это время основная роль в защите принадлежит Т-лимфоцитам, уничтожающим вирусы, уже проникшие в клетки. Исследования показали, что Regeneron снижает риск перехода болезни в тяжелую форму на 70%.

Антитела должны идентифицировать коронавирус, нейтрализовать его и пометить для того, чтобы он был уничтожен лейкоцитами. Синтетические антитела препарата заменяют собой антитела, которые не выработались у больного: их вводят в кровяное русло через катетер, и они распространяются по всему организму.

Когда они сталкиваются с коронавирусом, то нейтрализуют его и препятствуют его проникновению в незараженные клетки. Т-лимфоциты уничтожают вирусы, помеченные антителами.

Лекарство вводят внутривенно. Процедуру проводят врач и сестра, прибывающие на дом к больному, либо она проводится в больнице. После подготовки капельницы больному вводят в вену катетер Venflon и через него в течение получаса препарат поступает в организм. После этого медики наблюдают за больным в течение часа.

Что касается побочных эффектов, то, как любой биопрепарат, в редких случаях Regeneron может вызвать аллергическую реакцию, именно поэтому ведется наблюдение за больным в течение часа. Но в целом лекарство имеет высокий уровень безопасности.

Лекарство предназначено для больных COVID-19 в легкой или средней тяжести форме. У таких больных должны отсутствовать существенные респираторные симптомы, и они должны принадлежать к группам повышенного риска по переходу болезни в тяжелую форму и по летальности.

Препарат могут получить люди с тяжелым течением COVID-19, а также больные со значительной одышкой, требующей дачи кислорода, или с сатурацией ниже 94%.

Считается, что это лекарство предотвращает госпитализацию в 85% случаев и смертность в 70% случаев. У него есть разрешение от FDA, и он помог вылечиться бывшему президенту США Дональду Трампу.