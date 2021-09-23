Эрдоган: проведем Teknofest в Азербайджане

Anadolu сообщает, что глава турецкого государства выразил признательность организаторам мероприятия, отметив, что подобного рода фестивали повышают интерес молодежи к науке и технологическому развитию.

По его словам, молодые конструкторы и разработчики, участвующие в Teknofest, - это архитекторы процветания Турции периода с 2053 по 2071 год. «Наша цель – создать сильную Турцию», - подчеркнул президент.

Эрдоган сообщил, что начиная с 2022 года фестивали Teknofest превратятся в международный бренд, а первый подобный фестиваль будет организован в дружественном и братском Азербайджане.