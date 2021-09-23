Ученый заявил, что «дельта» — последний COVID-вариант и пандемия скоро завершится

Вариант коронавируса «дельта» в скором времени потеряет свою заразность, и пандемия пойдет на спад. Такой прогноз дает президент Академии профилактической медицины, член Американской ассоциации здравоохранения Алмаз Шарман, его цитирует Интерфакс.

В ходе пресс-конференции в Алматы он заявил, что сейчас мир имеет дело с заразным вариантом «дельта». «Я все же полагаю, что это последний агрессивный вариант коронавируса, и в дальнейшем пандемия должна пойти на угасание», — отметил эксперт, подчеркнув, что другие типы уже теряют свою заразность, также идет постепенное угасание «дельта»-варианта.

По словам ученого, на фоне недостаточных темпов вакцинации коронавирус мутирует, вызывая новые варианты.

«Вакцины эффективно действуют на варианты коронавируса. Особенно на «альфа»-вариант ковида», — добавил Шарман. По его словам, «по мере увеличения охватов вакцинацией вирус потеряет свою агрессивность и превратится в обычную инфекцию».