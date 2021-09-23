В соответствии со сценарием учений, осуществляются мероприятия по совместному планированию операций, согласно процессу принятия военных решений.

Для слаживания взаимной деятельности между войсками в пунктах управления на карте выполняются задания, данные штабами. В штабах на макете организуется взаимосвязь между соединениями и частями с уточнением боевых заданий по различным направлениям.

Совместные тактические учения с боевой стрельбой "Нерушимое братство-2021" начались 20 сентября на территории Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана в соответствии с соглашением о военном сотрудничестве между Азербайджаном и Турцией.