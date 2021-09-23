Азербайджано-турецкие учения в Нахчыване видео
Совместные азербайджано-турецкие боевые тактические учения "Непоколебимое братство-2021" продолжаются в Нахчыване, говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.
В соответствии со сценарием учений, осуществляются мероприятия по совместному планированию операций, согласно процессу принятия военных решений.
Для слаживания взаимной деятельности между войсками в пунктах управления на карте выполняются задания, данные штабами. В штабах на макете организуется взаимосвязь между соединениями и частями с уточнением боевых заданий по различным направлениям.
Совместные тактические учения с боевой стрельбой "Нерушимое братство-2021" начались 20 сентября на территории Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана в соответствии с соглашением о военном сотрудничестве между Азербайджаном и Турцией.