Связи между Азербайджаном и США обсудили Джейхун Байрамов и американские евреи

Согласно сообщению, в ходе встречи стороны выразили удовлетворение развитием сотрудничества между правительством Азербайджана и еврейскими общинами США, обменялись мнениями по перспективам будущего взаимодействия.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе визита в Нью-Йорк для участия в 76-й сессии Генассамблеи ООН встретился с представителями Американского еврейского комитета (AJC) и Коалиции американских еврейских организаций, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

Информируя собеседников о существующих в Азербайджане традициях межрелигиозной гармонии, толерантности и мультикультурализма, министр сказал, что в стране с мусульманским большинством населения в условиях взаимопонимания, мира и добрососедства проживают также христиане, иудеи и представители других религий. Отметив, что Азербайджан придает важность установлению тесных связей с еврейскими общинами всего мира, Д.Байрамов сказал, что в республике действует большое количество синагог, еврейских школ и культурных центров.

На встрече также состоялся обмен мнениями о последней ситуации в Южно-Кавказском регионе, Отечественной войне Азербайджана и ее итогах.

Министр проинформировал своих собеседников о широкомасштабных восстановительных и строительных работах, проводимых на азербайджанских территориях, освобожденных от армянской оккупации, рассказал о целенаправленном разрушении Арменией инфраструктуры и культурно-исторических памятников на азербайджанских землях в период оккупации, разграблении культурного наследия.

Представители AJC выразили признательность за поддержку и заботу о еврейской общине, проявляемой азербайджанским правительством.

На встрече также состоялся обмен мнениями по перспективам развития связей между Азербайджаном и США.