Путин заявил, что выборы в России прошли в соответствии с законом

Выборы в Госдуму прошли в соответствии с законом, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Сами выборы прошли открыто, в строгом соответствии с законом и при высокой явке. В них приняли участие больше половины избирателей страны", - сказал российский лидер в ходе встречи с руководством политических партий в режиме видеоконференции, передает Интерфакс.

Президент РФ поблагодарил россиян за их голоса, которые они отдали на избирательных участках и посредством интернет-голосования.