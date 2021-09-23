Путин заявил, что выборы в России прошли в соответствии с законом
Выборы в Госдуму прошли в соответствии с законом, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Сами выборы прошли открыто, в строгом соответствии с законом и при высокой явке. В них приняли участие больше половины избирателей страны", - сказал российский лидер в ходе встречи с руководством политических партий в режиме видеоконференции, передает Интерфакс.
Президент РФ поблагодарил россиян за их голоса, которые они отдали на избирательных участках и посредством интернет-голосования.