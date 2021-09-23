Отдел международной информации и политики 19:34

Конфронтация между США и Китаем набирает обороты, охватывая сферы столкновений в области внешней политики. Haqqin.az не раз писал о том, что происходит на оси этого противостояния, в том числе о ситуации в Южно-Китайском море. Теперь Пекин сделал ответный, санкционный шаг в сторону Вашингтона. В пятницу Пекин перечислил более 100 примеров того, что, по словам, прозвучавшим из Поднебесной, было вмешательством Соединенных Штатов в дела Гонконга, включая демонстративную поддержку президентом Джо Байденом тамошней продемократической газеты.

Политики и официальные лица США не раз осуждали Китай за ужесточение контроля над бывшей британской колонией Гонконг, и особенно за принятие в прошлом году масштабного закона о национальной безопасности, направленного на подавление инакомыслия в регионе. «Соединенные Штаты не должны равняться с какой-либо силой, которая является антикитайской и создает проблемы в Гонконге, иначе они будут только поднимать камень, чтобы ударить по своей ноге», - заявил официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь. Китайское внешнеполитическое ведомство разместило на своем веб-сайте список, в котором подробно описаны примеры вмешательства США в дела Гонконга начиная с 2019 года, в том числе подписание в 2020 году «Закона об автономии Гонконга» тогдашним президентом Дональдом Трампом. Трамп этим законодательным документом решил положить конец особому статусу Гонконга по законам США и наказать Китай за то, что он назвал «репрессивными действиями» против крупнейшего мирового финансового центра. Гонконг, как известно, вернулся под китайское управление в 1997 году с гарантией сохранения свобод. Китай также раскритиковал Байдена за то, что он назвал закрытие газеты Apple Daily «печальным днем для свободы СМИ» и признаком «усиленных репрессий со стороны Пекина». Речь идет о популярном продемократическом таблоиде, основанном магнатом Джимми Лаем, который находится в тюрьме и ожидает суда по обвинению в национальной безопасности. Издатель был вынужден свернуть свою деятельность после рейда 500 полицейских на его штаб-квартиру 17 июня и замораживания ключевых активов и банковских счетов. Власти заявляют, что десятки статей газеты могли нарушить закон о национальной безопасности, который, по словам критиков, был использован для подавления свободы слова и подрыва других основных свобод, гарантированных мини-конституцией - Основным законом территории.