«Талибан» устраивает публичные казни: вывесили трупы на городской площади

Талибы вывесили мертвые тела на главной площади города Герат. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местного жителя.

По словам очевидца, талибы вывесили на главной площади четыре тела, еще три были увезены для демонстрации в другие части города. Начальник районной полиции в Герате Зиаулхак Джалали заявил, что тела принадлежат похитителям, которые были убиты во время попытки похищения людей.

Четверых мужчин повесили при большом скоплении людей. Талибы, заявившие ранее о восстановлении смертной казни в стране, не прокомментировали произошедшее.

В 1996-2001 годах, когда талибы находились у власти в Афганистане, были широко распространены публичные наказания: отсечение рук и ног, а также повешение.