Напряженность между Сербией и Косово нарастает: сербы стягивают танки

Сербские власти привели в боевую готовность армию на границе с Косово. Такая мера принята в ответ на переброску спецназа Косово из-за блокирования Сербией двух пунктов пропуска. Об этом пишет Росбалт со ссылкой на Facebook «Балканского обозревателя».

Очевидцы запечатлели на видео, как в поселок Рашка рядом с погранпереходом стягиваются танки. Кроме того, в субботу подаренные Россией истребители МиГ-29 устроили демонстративное патрулирование границы с южной провинцей Косово и Метохия.

Пограничные пункты Яринье и Брняк перекрыты с 20 сентября после того, как руководство Косово стало устанавливать свои номерные знаки на автомобили с сербскими номерами.

Несколько лет назад Брюссельское соглашение о свободном движении предписало автовладельцам в Косово использовать косовские номерные знаки вместо сербских. Премьер-министр Косово Албин Курти заявил, что признает знаки Сербии, если последняя сделает то же самое. Однако сербский лидер Александар Вучич временно отказался продолжить переговоры.