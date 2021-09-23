За 2 года только на взятках от водителей экс-министр Ахмедов «заработал» 4,5 млн

Согласно полученной информации, в отделе регистрации, экспертизы и технического осмотра МВД Нахчыванской АР за 2015, 2016 годы и за шесть месяцев 2017 года от 12 060 человек, которым выдали водительские права, и 20 773 человек, получивших номерные знаки, еженедельно для Ахмедова в неофициальной форме собиралось по 38 тысяч манатов.

Бывший министр внутренних дел Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана Ахмед Ахмедов, который сейчас находится под арестом, всего за два года получил в виде взяток от «продажи» водительских прав и автомобильных номеров 4,5 миллиона манатов.

Отмечается, что в общей сложности таким путем бывший глава МВД получил взяток на 4 560 000 манатов.

Далее, в 2015, 2016 годах и шесть месяцев 2017 года в Центре технического осмотра вышеуказанного отдела был проведен техосмотр 29 626 легковых автомобилей, 5 686 автобусов и грузовых автомобилей. С их владельцев поверх госпошлин было получено 499 238 манатов.

С владельцев 915 автомобилей, превысивших скорость и попавших на камеры, за 7 месяцев было взыскано 83 070 манатов и также передано экс-министру Ахмедову.

Для наблюдения за нарушениями правил дорожного движения были задействованы камеры городской системы видеонаблюдения. Ежедневно выявлялось около 20 нарушений. За 2015, 2016 годы и за шесть месяцев 2017 года с граждан неофициально было взыскано 240 тысяч манатов и передано бывшему министру в качестве взяток.

Отдел паспортов, регистрации и миграции министерства взимал с граждан, желающих получить паспорт в срочном режиме, дополнительные выплаты после уплаты госпошлины. В качестве взяток Ахмедову были переданы 312 242 маната.

В 2014–2017 годах 98 сотрудников правоохранительных органов предпенсионного возраста были переведены на структурные и высокооплачиваемые должности, которым начисляются надбавки к заработной плате в связи с работой в высокогорных условиях. Проработав на этих должностях всего месяц, они выходили на пенсию с высокой зарплатой.

Получившие повышение 17 офицеров среднего и высшего звена МВД выплатили Ахмедову каждый по 8 тысяч манатов, 81 рядовой и низший руководящий состав - по три тысячи манатов. Всего таким путем Ахмедов получил 379 тысяч манатов.

При приеме на работу на должность рядового сотрудника полиции взимали по 8-10 тысяч манатов, на должность инспектора дорожно-патрульной службы – 15-22 тысячи манатов, на должность младшего инспектора в министерстве и подведомственных ему структурах – 10 тыс. манатов, на должность в высшем руководящем составе – 15-18 000 манатов, при выдвижении в состав средних и высших руководителей – 1500 манатов. Всего таким способом было взыскано 3 миллиона манатов и передано Ахмедову в качестве взятки.

Таким образом, с 1 января 2015 года по 1 июля 2017 года бывший министр внутренних дел автономной республики Ахмед Ахмедов получил взяток в размере 9 миллионов 73 тысячи 550 манатов.

Отметим, что накануне экс-глава МВД Нахчывана был приговорен к 11 годам лишения свободы.