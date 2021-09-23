У Европейского союза есть конфиденциальный план «газовой войны» с Россией, который был разработан Испанией, пишет обозреватель Times Бруно Уотерфилд. Он предназначен для того, чтобы ЕС больше не был в заложниках у Москвы .

В документе подчёркивается, что колебания на международных энергетических рынках не должны наносить удар по независимости Европы. В связи с этим автор статьи призывает Евросоюз сплотиться, чтобы не зависеть от прихотей России, и максимально увеличить свои прибыли.

В качестве плана испанское руководство предлагает европейским странам объединить покупательную способность для приобретения стратегических запасов газа единым блоком.

15 сентября цена газа в Европе превысила исторические максимумы, поднявшись к $970. Среди причин резкого скачка цен — новые препятствия в сертификации «Северного потока-2», высокие цены на квоты по углеродным выбросам в Европе, а также возросший спрос на газ в Азии и истощение запасов в хранилищах.