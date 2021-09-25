Исследовавших происхождение коронавируса ученых наказали

Председатель комиссии по коронавирусной инфекции COVID-19 медицинского журнала The Lancet, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс распустил группу ученых, изучавших происхождение коронавируса. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Издание сообщает, что роспуск группы произошел из-за конфликта интересов. По данным газеты, некоторые члены группы были связаны с американской некоммерческой организацией EcoHealth Alliance, которая, в свою очередь, сотрудничала с Институтом вирусологии из китайского города Ухань, где в конце 2019 года зафиксировали вспышку COVID-19.

WSJ отмечает, что организация, базирующаяся в Нью-Йорке, с 2020 года находится под пристальным вниманием некоторых ученых, членов конгресса и других чиновников из-за использования американских средств с целью исследования коронавирусов летучих мышей совместно с Уханьским институтом.