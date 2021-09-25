Жириновский предложил отправить в ссылку Мару Багдасарян

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отправить в ссылку российскую стритрейсершу Мару Багдасарян, которая неоднократно нарушала правила дорожного движения, лишалась прав, но продолжала садиться за руль. Об этом российский политик сказал после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, на которой в том числе обсуждался вопрос возобновления практики ссылать нарушителей в Сибирь. Его слова приводит РИА Новости.

Жириновский уточнил, комментируя аргументы главы российского государства, что высылка из Москвы стала бы действенным наказанием для Багдасарян, при этом не противоречила бы идее гуманизации законодательства.

«Ссылка — это тяжелое наказание. Помните, была Мара Багдасарян. Она нарушала правила дорожного движения и не реагировала на штрафы. Вот ссылка из Москвы была бы действенным наказанием. Уезжай в другой регион и хоть во дворце живи», — подчеркнул лидер ЛДПР.

На идею Жириновского, который предложил вернуть ссылки в отдаленные районы Сибири для обеспечения трудовых ресурсов, российский лидер отреагировал словами «не наш метод».

Мара Багдасарян стала известна после истории с гонками на Mercedes-Benz Gelandewagen в Москве, в которой фигурировал сын замглавы компании «ЛУКойл» Руслан Шамсуаров. В марте 2017 года суд пожизненно лишил ее водительских прав из-за обнаруженной у нее эпилепсии. В июле того же года Багдасарян была задержана за рулем автомобиля в Москве. В мае 2018 года суд отказался вернуть права стритрейсерше.