Германия в ожидании смены власти

Парламентские выборы пройдут в Германии в воскресенье, Ангела Меркель свою кандидатуру на этих выборах не выставляет и покидает должность канцлера после 16 лет у власти. Основными кандидатами на должность канцлера являются Армин Лашет, представляющий партийный союз Меркель ХДС/ХСС, Олаф Шольц из Социал-демократической партии Германии и Анналена Бербок от "Зеленых".

Для формирования правящей коалиции в новом Бундестаге необходимо 374 депутата. Опросы последних недель показывают, что избиратели отдают предпочтение социал-демократам. 23 сентября был опубликован последний опрос, проведенный исследовательской группой "Выборы" для программы телеканала ZDF Politbarometer. Согласно этому опросу, Социал-демократическая партия Германии с 25% поддержки избирателей продолжает удерживать лидерство. Партийный союз ХДС/ХСС может рассчитывать на 23% голосов, "Зеленые" - на 16,5%. Свободная демократическая партия Германии может получить 11% голосов, правая "Альтернатива для Германии" - 10%, "Левые" - 6%.

Голосование в воскресенье будет идти с 8:00 до 18:00, в 18:00 появятся первые экзит-поллы.

Выборы в Германии носят непрямой характер: жители страны избирают не канцлера, а партию, которая представила своего кандидата на эту должность. Та партия, которая наберет максимум голосов, сформирует правящую коалицию.

Парламентские выборы в Германии приведут не только к смене канцлера после 16 лет правления Меркель, но и к смене большой коалиции из ХДС/ХСС и СДПГ, находящейся у руля последние восемь лет. Поскольку ни одна из здешних политических сил не пользуется поддержкой даже трети населения Германии, наиболее вероятным сценарием, по прогнозам экспертов, станет коалиция трех партий. От ее конфигурации будет зависеть дальнейший курс, как во внутренней, так и во внешней политике.

Для Европы выборы в Германии носят особенный характер. ФРГ не только неформальный лидер Евросоюза, но и первая экономика объединения. От позиции нового правительства в Берлине будут зависеть и принимаемые Брюсселем решения.