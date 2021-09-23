МЧС опровергло армянскую дезинформацию о пожаре во Дворце Гейдара Алиева

Министерство по чрезвычайным ситуациям опровергло информацию о пожаре, якобы произошедшем в окрестностях Дворца Гейдара Алиева в Баку. Об этом сообщили в Управлении противопожарной безопасности Насиминского района Баку.

Согласно информации, произошло кратковременное задымление в здании недалеко от Дворца Гейдара Алиева, которое оперативно было ликвидировано.

Ранее некоторые армянские Telegram-каналы распространили не соответствующую действительности информацию о том, что в Баку якобы произошел пожар во Дворце Гейдара Алиева.