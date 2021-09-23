В Лондоне состоялся чемпионский поединок в супертяжелом весе (свыше 90,7 кг) между британским боксером Энтони Джошуа и украинцем Александром Усиком. Бой, который назвали самым главным в этом году, завершился победой Усика.

По итогам 12 раундов судьи справедливо отдали победу украинцу (116:112, 117:114, 115:113), который стал новым чемпионом и завоевал титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO.

Усик уверенно начал бой, захватив преимущество в первых раундах. В третьем раунде Усику удалось поймать Джошуа и потрясти британца. В четвертом раунде ситуация не изменилась - трехминутка осталась за Усиком. В пятом раунде Джошуа удалось ответить Александру несколькими ударами, достигшими цели. Ситуация повторилась и в шестом отрезке боя.

В седьмом раунде Джошуа попытался взвинтить темп, однако в концовке трехминутки Усику удалось провести отличную серию и потрясти Джошуа. Восьмой раунд прошел в том же ключе, что и предыдущие, не считая того, что в концовке Джошуа удалось попасть двумя апперкотами по корпусу.

В девятом раунде британец вновь смог провести удачную атаку по Усику у канатов. Десятый раунд завершился взрывной серией от Усика, однако и Джошуа сумел несколько раз ответить на атаки Александра. В 11-м раунде Усик вновь провел несколько уверенных серий ударов в цель, однако пропустил неприятный джеб в концовке. В заключительном раунде ситуация совершенно не изменилась, а в концовке Усик и вовсе был близок к тому, чтобы отправить Энтони Джошуа в нокаут.

Джошуа являлся чемпионом мира по версиям WBA Super, IBF, IBO и WBO. До этого поединка он провел 25 боев, одержал 24 победы (22 из них нокаутом) при одном поражении. Свой последний бой британец провел 12 декабря 2020-го. Тогда он досрочно в 9-м раунде выиграл у Кубрата Пулева из Болгарии нокаутом.

У 34-летнего Усика до сегодняшнего дня было 18 побед, из них 13 завершились нокаутом. Последний поединок прошел 31 октября 2020-го. В нем Усик одержал победу над британцем Дереком Чисорой.