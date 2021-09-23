Президент РФ Владимир Путин во время отдыха в тайге впечатлился маралами и пошутил, что, если бы они выступали на Олимпийских играх, им бы не было равных, пишет РИА Новости.

Владимир Путин в первой половине сентября отдохнул несколько дней в сибирской тайге в компании министра обороны Сергея Шойгу.

"Огромные маралы просто. Я таких еще не видел… Чуть нас не сбили. И на такой скорости огромной", - сказал Путин, добавив: "Им бы на Олимпийских играх выступать. Равных бы не было никого".