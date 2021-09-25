Гуттериш высоко оценил Азербайджан
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш встретился с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
Генсек высоко оценил дипломатические усилия Азербайджана в качестве председателя Движения неприсоединения и в деле борьбы с пандемией "COVID-19".
Стороны обменялись мнениями о сотрудничестве между ООН и Азербайджаном, а также обсудили ситуацию в регионе и усилия по восстановлению сотрудничества и прочного мира в регионе.
А.Гутерриш подчеркнув важность диалога и усилий по миротворчеству между Азербайджаном и Арменией, подтвердил готовность ООН оказывать дальнейшее содействие в этом направлении.