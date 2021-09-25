Отдел экономики 09:42

На прошлой неделе в Москве, весьма удачно для азербайджанских производителей, завершилась Международная выставка интерьерных тканей, домашнего текстиля и материалов для декорирования Heimtextil Russia-2021. Во-первых, Азербайджан впервые участвовал на этом представительном торговом форуме с собственным национальным стендом.

Во-вторых, что более знаменательно, все ковры, привезенные компанией "Азерхалча" были проданы российскому дистрибьютору, при содействии азербайджанского Торгпредства в РФ. Стенд "Азерхалча", сам по себе, выглядел новаторски, как произведение искусства, на нём одновременно демонстрировался 71 ковер различных региональных образцов ковроткачества страны. Это сработало не только как витрина конкретного изделия, но и как часть системного брендирования Азербайджана в виде цельного образа-представления для российских потребителей. Подобный подход Торгпредство Азербайджана в России использует не первый год. В уникальном сочетании национальной символики, ландшафтных образов и вкусовых ощущений строится оформление стендов Азербайджана и на других международно-значимых российских выставках: в сфере виноделия, производства продуктов питания, туризма. Сейчас, посетители увидели азербайджанские орнаменты в текстиле, а на следующей неделе Азербайджан в российской столице представят более 20 компаний на международной выставке "Worldfood Moscow" - Азербайджан можно будет попробовать на вкус. Такое сочетание восприятия - зрительного, ментального, вкусового, звукового (использование мугама и джаз-мугама) действительно работает, комплексно продвигая товар/продукт, и развивая положительный образ "азербайджанского мира" в массовом восприятии россиян.

Подобная работа направлена как в адрес масс, так и акцентирована в экспертное отраслевое сообщество. В ходе Heimtextil Russia Торговым представительством и "Азерхалча" была организована встреча-форум "Экспорт и популяризация азербайджанских ковров", которая собрала представителей российских компаний-импортеров, а также ведущих дизайнеров интерьеров. Последнее обстоятельство немаловажно, учитывая, что сейчас во многом именно от дизайнеров зависит продвижение тех или иных национальных образов в качестве модных потребительских стилей. Азербайджанский текстиль в Москве был представлен как крупными, даже легендарными фабриками, так и авторскими студиями. Среди основных мануфактур - Бакинская текстильная Фабрика. Основанное в 1939 году, в период советской индустриализации, сегодняшнее предприятие полностью модернизировано, использует сырье и технологии из стран Европы, Японии, Турции. Предприятие производит более 5000 различных видов текстильной продукции. "Азерпамбыг", современный холдинг полного цикла переработки хлопка: от производства хлопка-сырца, хлопкового волокна и затем, готовой продукции.

Основанное четыре года назад, предприятие является вторым по величине в Азербайджане в данной отрасли, с численностью работников более 2500 человек. В 2021 году, руководством предприятия намечено довести объём сбора хлопка-сырца до 100 тыс. тонн и войти в тройку крупнейших экспортёров среди предприятий госсектора. Естественно, им было важно понять свои перспективы на российском рынке. В Москве была также представлена ещё одна известная азербайджанская марка - Giltex, продукция текстильного парка Gilan, стартовавшего в 2012 году в Сумгаите. Перспективы для роста данного типа экспорта постепенно переходят из области предварительных оценок в практическую плоскость. Есть сырье. В 2019 году хлопок-сырец занял четвертую позицию в несырьевом экспорте Азербайджана (около $124 млн). Развивается промышленная база. На территории Мингячевирского промышленного парка с 2018 года работают два предприятия по производству пряжи – фабрика по выпуску хлопка-полиэстера, производимого кольцевым методом, и фабрика по производству пряжи. Согласно госстратегии развития текстильной отрасли, в Мингячевирском промпарке планируется создать 9 фабрик легкой промышленности по производству: пряжи, красителей, текстильных, швейных изделий, чулок, обуви и медицинской косметики.