Баку в поисках рецепта перевода своей госсистемы статья концептуальная
В Баку, впервые в азербайджанской практике, состоялась научно-практическая конференция, посвящённая переходу к новому технологическому укладу, и его последствиям.
Конференция «Дизайн образования в постпандемийный период с позиции 4-й промышленной революции», фиксирует несколько знаковых моментов.
Во-первых, это новое качество дипломатическо-диалогового ресурса, который использует Баку для продвижения своего имиджа в мире.
Как мы помним, международные гуманитарные конференции, серия которых была начата на рубеже 2000-2010-х годов, показывала возможности Баку поднимать тематику не только всеобще полезную, но и конкретно действующую, с точки зрения формирования образа толерантности. Азербайджан позиционировался как гуманитарный мост между Востоком и Западом.
Нынешнее событие показывает качественный переход этого диалогового ресурса в сферу новых технологий, их применения в текущей стадии социально-экономического переустройства мира.
Второй момент, заметна практическая направленность в сферу менеджмента и госуправления. Баку пытается найти рецепты перевода своей госсистемы, занимающей подавляющий объем в экономической и социальной жизни страны, на новый технологический уровень. А это сопряжено с несколькими проблемами.
Сокращение госаппарата и числа бюджетников, связанное с внедрением новых технологий управления - неизбежное последствие: то же самое решается меньшими усилиями человека, многие процессы автоматизируются по стандартным алгоритмам. При этом, граждане страны должны получить понимание, как им вписаться в новые условия: какие реализовывать проекты, какие получать навыки. Как и генералы, готовые к прошлым войнам, человек, обычно мыслит о будущем в категориях прошлого. В этом и состоит ошибка прогнозирования. Но если в прошлом веке, прогнозы являлись чем-то отвлеченным от реальной жизни, то теперь, скорость изменений в течении десяти лет опережает многие текущие прогнозы.
Следующий фактор, госсистема должна идти не просто в ногу со временем в реализации новых технологий, а в чем-то опережая время. То есть, уже не глядя на то, что происходит в "первом мире", а с некоторым собственным заделом на будущее, собственным представлением о возможных сценариях - от негативного до оптимального. Вероятное технологическое будущее, и конкретные задачи, которые ставит элита "первого мира" отличаются в разных регионах, и должно быть осмысленно с точки зрения национальных задач, местных вызовов, и рисков. Для этого собственно и нужны подобные конференции, которые позволяют поднимать национальные научные и управленческие кадры Азербайджана до международного уровня.
В этой связи, серьезное практическое значение имеет Центр координации и анализа четвертой промышленной революции (в партнёрстве с Всемирным Экономическим Форумом), открытый по указу Ильхама Алиева в министерстве экономики, в начале 2021 года.
Это первая подобная структура в СНГ. В сентябре, правительственный указ с аналогичными задачами, был подписан в России – также, как и в Азербайджане, это инициатива в рамках координации с ВЭФ. Чуть ранее, летом этого года, аналогичная инициатива реализована в Казахстане.
Предполагается, что данные Центры в постсоветских государствах, совместно с центрами других стран (они открыты в США, Колумбии, Бразилии, Норвегии и других - всего более 10 государств) будут разрабатывать подходы к нормативному регулированию и этике в инновационных отраслях экономики и обмениваться передовыми решениями в технологической сфере.
Азербайджану, в ближайшие 3-5 лет, нужно иметь четкий горизонт совместных действий и синхронизации усилий в сфере ИИ, робототехники, беспилотного транспорта, зелёной энергетики, и других актуальных направлений, главное из которых развитие сельского хозяйства. Поэтому одним из организаторов конференции и выступил Минсельхоз Азербайджана.
По большому счету, нам всем предстоит глобальная перестройка или переориентация на более широкий набор ценностей. До сих пор мировая система ориентировалась в основном на ценности прибыли и роста: больше рабочих мест, больше денег, более высокий ВВП. На этом, кстати, строится большинство глобальных рейтингов.
Теперь, нам предстоит новый переход, в результате которого мы получим государство большего технологического контроля - от здравоохранения до безопасности, но и больших социальных льгот, в виде минимального базового дохода и прочих дополнительных опций поддерживающих наши сообщества на плаву. Хотелось бы надеется, что сценарий трансформации пройдет для Азербайджана и постсоветского пространства без существенных потрясений.