Отдел экономики 10:06

В Баку, впервые в азербайджанской практике, состоялась научно-практическая конференция, посвящённая переходу к новому технологическому укладу, и его последствиям. Конференция «Дизайн образования в постпандемийный период с позиции 4-й промышленной революции», фиксирует несколько знаковых моментов. Во-первых, это новое качество дипломатическо-диалогового ресурса, который использует Баку для продвижения своего имиджа в мире. Как мы помним, международные гуманитарные конференции, серия которых была начата на рубеже 2000-2010-х годов, показывала возможности Баку поднимать тематику не только всеобще полезную, но и конкретно действующую, с точки зрения формирования образа толерантности. Азербайджан позиционировался как гуманитарный мост между Востоком и Западом. Нынешнее событие показывает качественный переход этого диалогового ресурса в сферу новых технологий, их применения в текущей стадии социально-экономического переустройства мира.

Второй момент, заметна практическая направленность в сферу менеджмента и госуправления. Баку пытается найти рецепты перевода своей госсистемы, занимающей подавляющий объем в экономической и социальной жизни страны, на новый технологический уровень. А это сопряжено с несколькими проблемами. Сокращение госаппарата и числа бюджетников, связанное с внедрением новых технологий управления - неизбежное последствие: то же самое решается меньшими усилиями человека, многие процессы автоматизируются по стандартным алгоритмам. При этом, граждане страны должны получить понимание, как им вписаться в новые условия: какие реализовывать проекты, какие получать навыки. Как и генералы, готовые к прошлым войнам, человек, обычно мыслит о будущем в категориях прошлого. В этом и состоит ошибка прогнозирования. Но если в прошлом веке, прогнозы являлись чем-то отвлеченным от реальной жизни, то теперь, скорость изменений в течении десяти лет опережает многие текущие прогнозы. Следующий фактор, госсистема должна идти не просто в ногу со временем в реализации новых технологий, а в чем-то опережая время. То есть, уже не глядя на то, что происходит в "первом мире", а с некоторым собственным заделом на будущее, собственным представлением о возможных сценариях - от негативного до оптимального. Вероятное технологическое будущее, и конкретные задачи, которые ставит элита "первого мира" отличаются в разных регионах, и должно быть осмысленно с точки зрения национальных задач, местных вызовов, и рисков. Для этого собственно и нужны подобные конференции, которые позволяют поднимать национальные научные и управленческие кадры Азербайджана до международного уровня. В этой связи, серьезное практическое значение имеет Центр координации и анализа четвертой промышленной революции (в партнёрстве с Всемирным Экономическим Форумом), открытый по указу Ильхама Алиева в министерстве экономики, в начале 2021 года. Это первая подобная структура в СНГ. В сентябре, правительственный указ с аналогичными задачами, был подписан в России – также, как и в Азербайджане, это инициатива в рамках координации с ВЭФ. Чуть ранее, летом этого года, аналогичная инициатива реализована в Казахстане.