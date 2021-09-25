Фахри Насиров, специально для haqqin.az 10:44

Вторичный рынок автомобилей в Азербайджане сегодня на пике популярности, и не последнюю роль в этом сыграла пандемия. Коронавирус многих заставил задуматься о покупке автомобиля, чтобы реже пользоваться общественным транспортом и уберечь себя и своих близких от инфицирования. Дополнительным импульсом стали и неработающие по выходным метро и автобусы. Однако отсутствие базовых знаний и неграмотные действия при выборе подержанного автомобиля могут обернуться серьезными неприятностями и незапланированными расходами. Дело в том, что в Азербайджане, как и в почти всех постсоветских странах, весьма распространено мошенничество, связанное с куплей-продажей подержанных, порой и совершенно негодных к эксплуатации машин. Аферистам-перекупщикам это приносит баснословную прибыль, подсев на которую, они проворачивают свои махинации снова и снова. Потенциальных автовладельцев, даже осведомленных о разных уловках автоторговцев, вторичный рынок привлекает доступными ценами и гораздо меньшей волокитой с оформлением. Да и то, что здесь не требуется справка о доходах, тоже играет не последнюю роль – услышать, что ваша зарплата не позволяет открыть для вас кредит, не очень приятно. Кстати, именно клиенты, получившие отказ в автосалоне, чаще всего становятся жертвой мошенников. Расстроенный несостоятельный для салона покупатель со своими 15 000 манатов в кармане (примерно 50% стоимости нового автомобиля среднего класса) уже через час ходит по авторынку и становится идеальным объектом для ловких перекупщиков, впаривающих основательно побегавший хлам, как нормальное транспортное средство.

Однако не исключено, что можно найти не только 50-летнюю подкрашенную развалюху, но и довольно свежее авто с пробегом не более 50 тысяч километров. Такие машины, разумеется, стоят дороже, а потому простаивают на рынке месяцами. Потому здешние продавцы предпочитают ходовой товар - купил за 7 тыс. манатов, продал за 14 тыс., и 50-процентный навар в кармане. Бизнес доходный, но насквозь бесчестный. Ушлые перекупщики, не брезгуя ничем, обходят все свалки в Азербайджане, выбирая самый дешёвый вариант (в основном бывшее такси или корпоративную легковушку). За каждым экс-такси или автомобилем, обслуживавшем персонал компании, богатая история – как минимум 500 тыс. км пробега, не одно ДТП и уйма скрытых дефектов. Приобретение подобного авто неминуемо ведёт к постоянным визитам в автосервис, так как из машины уже выжали все что только можно. Большинство из них многократно битые и перекрашенные. Скажете - и дураку ясно, но «ясно» не значит «видно». Продавец ведь ни за что не признается, что машина служила общественным транспортом. Только спец обнаружит под отполированным до блеска кузовом упрятанные провода для подключения опознавательных «шашечек», простому автолюбителю они откроются не сразу.

Чтобы избежать всех этих трюков автоаферистов, при первичном осмотре автомобиля нужны хотя бы минимальные знания. Но обычные покупатели, как правило, трудятся в сферах, далеких от автодела и, приобретая, «собственный транспорт», не вникают в тонкости. В результате приобретают троянского коня на колесах. Так что всем, кто собирается купить подержанный автомобиль, советую прислушаться к бывалому приобретателя вторички и для начала заглянуть в этот список. Это излюбленные марки таксистов, а потому на рынке их сразу надо обходить стороной. AzSamand, Khazar, Daewoo Gentra, Daewoo Nexia, Ravon Nexia, Chevrolet Aveo, Chevrolet Cruze, Toyota Prius, Toyota Yaris, Fiat Albea, Fiat Linea, Kia Rio, Kia Pride, Kia Soul, Kia Cerato, Kia Ceed, Hyundai Accent, Hyundai Elantra, Hyundai Solaris, Hyundai Getz, Hyundai Matrix, Hyundai Sonata, Şkoda Rapid, Şkoda Octavia, Volkswagen Polo, Volkswagen Jetta, Volkswagen Passat, Volkswagen Golf, Ford Focus, Ford Mondeo, Renault Logan, Renault Megane, Renault Laguna, Renault Scenic, Renault Fluence, Dacia Logan, Saipa… Плюс все китайские седаны и некоторые марки немецкого автопрома – Mercedes, Opel и т.д. Правда, германские тяжеловесы в силу своей бензинопрожорливости встречаются в виде такси все реже - топливо же день ото дня дорожает. Компании-перевозчики так нещадно эксплуатируют свой автопарк, что новые машины уже через два-три года оказываются на свалке, откуда их и извлекают перекупщики. Почему не ремонтируют, а сразу выбрасывают, да потому, что в них ничего целого не остается. Еще бы, километраж такой, что замена масла происходит до 5 раз в месяц, что влияет на работу двигателя, пробег в год – не меньше 300 тыс. км плюс ДТП и общий дешёвый сервис. Так что дешевле на свалку, чем в капремонт. Или… на авторынок.

Да, для перекупщиков эта рухлядь в самый раз. Заменив совсем уж изношенные запчасти на другие, тоже, естественно б/у, поставят старые, но более приличные колеса, наденут на изодранные сиденья подштопанные и побывавшие в химчистке чехлы, и опаньки - товар готов для перепродажи. И даже то, что по приборам километраж не более 70 тысяч, нового автовладельца не спасет – умельцы его запросто скручивают. Так что в автомастерские наивный покупатель будет наведываться регулярно. Семья теперь не будет видеть его по выходным, пожилые родители месяцами станут ждать, когда он их навестит, а друзья так и не смогут вытащить на рыбалку… А виноват-то такой автоприобретатель сам – погнался за дешевизной да еще не раскошелился пригласить в поход на авторынок специалиста. Дабы приобрести все же средство передвижения, а не обузу, бакинцы должны обращать внимание на следующие особенности. Перед покупкой необходимо внимательно ознакомиться с документами автомобиля. Обратите внимание - на кого оформлен техпаспорт. Если это компания, то без колебаний уходите от этой машины и продолжайте свой поиск.

Сравните VIN номер, указанный в паспорте, с тем, что выбит на кузове, под сидением или в других местах в зависимости от модели. Проверяя VIN под сидением пассажира, обратите внимание на болты крепления самого сидения. Если на болтах есть следы демонтажа – это повод более внимательно отнестись к проверке автомобиля и маркируемым поверхностям. Возможно, сидение снималось именно для того, чтобы внести несанкционированные изменения в маркировку. Например, чтобы вварить часть пола с VIN от другого автомобиля.

Также посмотрите под капотом рядом с двигателем, его вбивают в кузовную часть. И самое главное в этой проверке - чёткость выбитых номеров на кузове (VIN). Маркируемые детали кузова должны быть без повреждений и не иметь признаков вторичного окрашивания -отличающийся оттенок цвета, пылинки под краской, подтеки или отслаивание краски. Знаки номеров должны хорошо читаться, не иметь сильных следов коррозии. У каждой цифры есть стандарт!

Сверьте номер двигателя (буквенное обозначение и порядковый номер) в техпаспорте с номером на самом двигателе. Номер двигателя находится слева на блоке цилиндров. Дополнительно на крышку ГБЦ наносится табличка с буквенным обозначением двигателя и порядковым номером. При замене двигателя этот номер не совпадет с номером в техпаспорте. Случается, когда дельцы с авторынка меняют двигатель, а потом и техпаспорт, но учитывая дороговизну этой процедуры, такое бывает крайне редко. Обычно перекупщики стирают номер с блока цилиндров или вообще не трогают ничего. А если попадется внимательный претендент на машину, лихо притворятся чайником – мол, «брат, я не знал»…

Обязательно проверьте соответствие изношенности руля, ремня безопасности и сидений с пробегом автомобиля. Аферисты, прошу прощения у относительно порядочных перекупщиков (бывают и такие), обязательно на чём-то сэкономят и свято верят, что смогут обмануть клиента, не заменив что-либо из перечисленного – дороговато ведь. Если видите, что авто проехало более 70 тыс. км, а руль как новенький – это верный знак, что его заменили. Может, было ДТП и подушка безопасности раскрылась. А если, наоборот, руль потёртый, а пробег не более 50 тыс. км – значит, скрутили километраж. Так и ремень безопасности: чем больше авто пробежало, тем унылей выглядит ремень. У основания ремня есть бирка, на ней дата выпуска. Так вот, ремень может быть старше автомобиля на 1-3 месяца, так как его изготовляют раньше самой машины, а вот позднее – никогда. Далее обратите внимание на сиденья выбранного вами автомобиля. Если на них чехлы, в обязательном порядке потребуйте их снять. Если заметите потертости, то сравните пробег и износ и поймете, «родные» они или нет. Если нет, то авто явно после аварии.

Проверьте автомобиль и на равномерность зазоров. Эта процедура нужна для того, чтобы понять, какие части кузова были повреждены в ДТП и насколько эта проблема серьезна. У побитых, но не ремонтировавшихся у профессионалов в достойных сервисах, а в случае бывших такси и корпоративных машин об этом и речи быть не может, зазоры сильно отличаются по равномерности и пропорциональности. Также, если открывая дверь, услышите скрип или скрежет, то это тоже должно побудить к тщательной проверке.

Внимательно рассмотрите все крепления дверей, капота и багажника. При жестяных и малярных работах некоторые детали демонтируются, а потом заново крепятся. В результате неизбежно остаются следы от ключа, а иногда и от горелки, которой нагревают болт, чтобы открутить. Часто болты крепления и шайбы теряются или кто-то из мастеров берёт и ставит их на другой автомобиль, и они отличаются от «родных».

Хотите узнать оригинальный цвет машины? Ищите его в местах, от глаз удаленных. Откройте капот, и если там есть обшивка, отодвиньте краешек и фонариком телефона посветите на заводские щели, в которые не попадает новая краска, а старая хоть где-нибудь да и покажется. Также могут быть потёки краски, не закрашенные места и т. д. Это также касается и капота багажника, и дверей. Такие же глазу не заметные места есть и внутри багажа под резиновым или заводским ковриком.

Разумеется, вы можете возразить, что все описанные детали могут быть по отдельности заменены в случае ДТП и это не являются свидетельством перекрашивания всего автомобиля. Не спорю, в этом есть доля правды, но!.. Просто по порядку указываю на все скрытые места новой краски и вовсе не призываю ограничиваться только одним из вариантов. Сложить все пазлы в одну полную картину истинного состояния автомобиля – дело покупателя. Его задача не пропустить возможные признаки «троянского коня», который вполне может оказаться старой, полудохлой клячей, которой лишь гриву и расчесали. Так что запомните - внутренняя покраска деталей и кузова на заводе производится в один слой и может отличаться от основного цвета лишь более светлым тоном, но не более. Все остальные цвета - чужие! Следовательно, ручка и блокнот вам в помощь – все обнаруженное фиксируйте и суммируйте. Если количество замечаний подойдет к десятку, отправляйтесь к следующему авто, а про обследованное забудьте. Не мешает присмотреться к лишним креплениям и дыркам в моторном и багажном отделениях. Если таковые имеют место быть, это показатель снятого с автомобиля газового оборудования, которое на сегодняшний день компаниями в обязательном порядке ставятся на такси. Но из-за дороговизны самого оборудования при продаже негодного в эксплуатации бывшего такси они снимаются, а вот дырки и некоторые крепления остаются.

На вторичном рынке продаются и автомобили премиум класса, которые пробежали сотни тысяч километров в качестве такси, и отнюдь не следует расслабляться, если задумали купить дорогую марку. Дело в том, что компании, предоставляющие услуги такси, закупают не только седаны с минимальной комплектацией, но и очень дорогие модели премиум класса, которые, между прочим, тоже не гарантированы от ДТП. Уточню, что наши фотографии не означают, что автомобили именно этой компании заполняют вторичный рынок хламом и имеют автопарки для последующих продаж перекупщикам. Суть в том, что угробленные автомобили бывают и премиум класса.