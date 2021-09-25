Накануне 25 сентября Управление государственного архитектурно-исторического заповединика “Ичеришехер” провело на территории Старого города субботник. Целью общественно полезного труда, как сказали бы в советское время, стали росписи и надписи на стенах исторических построек, оставленные в большей мере туристами и молодым поколением. Власти города решили устроить субботник, чтобы “смыть пятно” с наглядной, живой истории Баку.

“К сожалению в последнее время, на улицах и переулках Старого города туристы оставляют на стенах исторических зданий нежелательные граффити и росписи. Вот мы и решили провести субботник, чтобы стереть эти надписи. Акции будут продолжены и в будущем”, - сказал глава аппарата управления Заповедника Рияд Гасымов.