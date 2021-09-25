Чингиз Абдуллаев: «За Ильхамом Алиевым пошли молодые ребята, которые никогда не видели Шушу»

27 сентября началась Отечественная война азербайджанского народа за освобождение своих земель. Я категорически против терминов первая и вторая Карабах ские войны. Не было никакой "первой войны". Война - это вооруженный конфликт между вооруженными силами двух государств или политических образований. Этого просто не было!

На момент распада Союза у нас были отряды народного ополчения, формирования самообороны, вооруженные части МВД. Наши соседи имели достаточное количество подготовленных офицеров, но использовали бывшие советские воинские части, командирам которых платили отступные за использование их техники и части воинских контингентов. Так было и в Ходжалы. Так было и во многих других районах. Соседи использовали и хаос внутри нашей страны, который целенаправленно устраивали силы рвущиеся к власти. В той войне мы понесли огромные территориальные потери. Но они не победили. Это мы проиграли ту неправедную, подлую и несправедливую войну по захвату нашими соседями азербайджанских земель.

Тогда наш полный распад и окончательный развал, остановила мудрость Гейдара Алиева, трезво просчитавшего ситуацию. А в прошлом году началась Отечественная война азербайджанского народа, которая привела к освобождению наших земель. Символично, что этот освободительный поход возглавил Ильхам Алиев, сын Гейдара Алиева. И, уже, в этой войне, агрессор столкнулся с народом и его армией, которые не хотели и не могли мириться со сложившейся ситуацией. Самый важный факт. Почти все погибшие и раненные на этой войне молодые ребята , никогда не были на оккупированных территориях. Не могли видеть Шушу, Агдам, Лачин, и все остальные районы. Но они шли в бой за свою страну, за свои земли, за честь и достоинство своего народа. В едином порыве весь азербайджанский народ показал, что готов бороться за свободу и независимость своей Родины. И это самый главный итог 44 дневной войны!..