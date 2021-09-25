Президент Туркменистана написал еще одну книгу. На сей раз о независимости

Новостью о книге поделился сам Бердымухамедов на заседании Халк Маслахаты (Народного Совета) - верхней палаты туркменского парламента, которую он же и возглавляет.

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов написал еще одну книгу. На сей раз про независимость Туркменистана. Книга Аркадага называется "Независимость – наше счастье", сообщает издание "Нейтральный Туркменистан".

Бердымухамедов отметил, что в новой книге он стремился раскрыть национальные корни и историю независимости страны, а также попытался изложить роль международно-правового статуса нейтрального государства в решении ключевых задач современности.

Президент Туркмении является автором целого ряда произведений, посвященных туркменской истории, ахалтекинским коням, туркменским коврам, музыке, кулинарии, чаю, пословицам, туркменским алабаям и другим темам. В электронной библиотеке произведений Гурбангулы Бердымухамедова, открытой МИД Туркменистана, значатся более 60 книг, многие из которых переведены на иностранные языки.