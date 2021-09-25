Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az 11:47

Вроде бы многие годы, после того как инцидент со сбитым в Сирии российским военным самолетом был исчерпан, особых проблем не возникало. Контакты растут, лидеры регулярно встречаются, страны большей частью солидарны в вопросах международной политики, время от времени находят общих если не врагов, то противников, делают демонстративные шаги в поддержку друг друга. Экономическое сотрудничество процветает, россияне миллионами толпами обогащают турецких отельеров, фрукты и овощи из Турции сотнями тысяч тонн экспортируются в Россию. Путин и Эрдоган клянутся друг другу в вечной дружбе и верности. В общем, все хорошо, все отлично.

Однако все это время, все эти годы, не оставляло ощущение, что все вроде бы так, но как-то не совсем… Что между Москвой и Анкарой дружба того рода, при которой за спиной держат дубинку… Мол, мы, безусловно, вам доверяем и рассчитываем на тесное сотрудничество, но все же, сами понимаете, как говорил Ронни Рейган «Доверяй, но проверяй». Вообще же дружба двух региональных сверхдержав с амбициями – это всегда нечто из области обязательного камня за пазухой. При этом все прекрасно понимают что к чему – да, это нам выгодно, прибыльно, так мы можем себе позволить дать пощечину тем, кто нас недостаточно ценит и игнорирует наши интересы. Но случись что – развод произойдет быстро и без лишних сомнений. Вот и Турция с Россией – насколько сотрудничают во многих областях, настолько и противостоят друг другу. Чуть не сказал «гибридно» или, как принято в последнее время, «на прокси-уровне», то есть избегают столкновений друг с другом, но несоюзников не щадят. Но все не так благополучно: Сирия – это как раз то место, где на небольших участках территории позиции занимают не только прокси, но и конкретно русские и турецкие военные. И в этой ситуации бывает всякое. Как тут не вспомнить про гибель нескольких десятков турецких солдат попавших под огонь российской авиации… Попавших, может быть, случайно, а может, и нет.. Кто знает… Сирия для Анкары – это совсем не то, что она для Москвы. Для России Сирия – это всего лишь способ самоутвердиться на международной арене - заветное советско-российское «чтоб нас боялись». Никакого практического значения далекая Сирия для России не имеет.

Можно, конечно, утверждать о гигантской важности морской базы РФ в Тартусе, но мы ведь в ХХI веке… Военные базы, «контроль над территориями», «плацдарм в Средиземном море» - все это глубокий и устаревший ХХ век. В современном мире уже давно выработаны куда более изысканные и совершенные методы контроля над геополитикой, чем какие-то военные базы неизвестно где и контроль над «водными перекрестками» непонятно где. Есть конечно исключения вроде Босфора или Суэца, но таких примеров на карте мира даже не десятки, а единицы. А вот для Турции Сирия - как в курдской ее части, так и в особенности в Идлибе – это жизненно важная тема. В Сирии ситуация явно неравная – с одной стороны, просто стремление утвердиться, с другой - миллионы беженцев, которые могут заполонить Турцию, в случае если наконец после многолетнего тяни-толкая Идлиб наконец падет.. Это не слишком похоже на союзнические отношения: один союзник просто так, ради хорошего настроения, пытается всучить другому союзнику 3 млн беженцев и невероятно масштабную головную боль… Для Турции жизненно важной является и тема Ливии, причем по тем же самым причинам – все это тут, рядом, и непосредственно грозит безопасности и стабильности Турции. Никаким самоутверждением со стороны Анкары тут даже не пахнет – как говорится, не до жиру - быть бы живу. Когда сотни тысяч беженцев, в том числе и из Ливии, бегут в Европу – обратили внимание, через какую страну? Как раз через Турцию. И часть нежелательных мигрантов оседают именно там, создавая дополнительные и никому ненужные проблемы. В чем тут смысл и почему Россия не оставит, наконец, в покое этот несчастный, многострадальный Идлиб, который уже давно ушел в себя, никакой угрозы для Дамаска не представляет, но зато чрезвычайно важен для Анкары? Может, идет какой-то скрытый торг или Москва тем самым показывает Турции, что союзнические отношения конечно важны, но и переоценивать их не следует? А может, это просто ответ Москвы на жесткие заявления президента Турции Эрдогана по поводу Крыма и явное, неприкрытое сотрудничество Анкары с Киевом?