Ильхам Алиев обратится к народу

В понедельник 27 сентября в 10:00 президент Азербайджана Ильхам Алиев выступит с телевизионным обращением к азербайджанскому народу. Об этом сообщает haqqin.az.

Отметим, что 27 сентября в Азербайджане пройдет "День памяти" о погибших во время Отечественной войны. 27 сентября 2020 года Вооруженные силы Азербайджана, отразив провокацию армянских вооруженных подразделений, победоносно завершили карабахскую войну, восстановив территориальную целостность азербайджанского государства.