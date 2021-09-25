Глава российской разведки обратился к руководителю ЦРУ

Разведывательному сообществу США необходимо пересмотреть свой перечень приоритетных угроз с учетом меняющейся обстановки в мире, в том числе событий в Афганистане. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в интервью Russia Today.

"Изменение ситуации в мире, в том числе последние события в Афганистане, дают для наших американских партнеров хорошую возможность переосмыслить имеющийся у них рейтинг угроз", - сказал он, комментируя ежегодный доклад об оценке американским разведывательным сообществом различных угроз в адрес США, согласно которому Россия наряду с терроризмом упомянута в качестве источника угроз для внутренней безопасности.

Нарышкин подчеркнул, что российская сторона по-настоящему ценит совместные с ЦРУ США усилия по борьбе с международным терроризмом. "Я рассчитываю на то, что в будущем они поймут, что террористическая угроза стала угрозой планетарной, и мы наконец-то вернемся к конструктивному взаимовыгодному сотрудничеству с американскими партнерами", - добавил он.