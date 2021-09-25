Задержана группа граждан, следовавших в Кельбаджар
Сотрудники МВД пресекли попытку проникновения в Кельбаджарский район, на территорию не полностью очищенную от мин, в обход контрольно-пропускных пунктов, группу граждан Азербайджана.
Как сообщает МВД, 25 сентября Хикмет Шукюров, Эльчин Алиев, Натиг Джаббаров, Кямаледдин Гасымов, Сейфулла Джаббаров, Замин Гараев, Фируз Ахундов, Ниямеддин Салахов, Бахшеиш Самедов, Мурад Алиев и Рамиз Алиев были задержаны сотрудниками управления полиции Кельбаджарского района. С задержанными была проведена профилактическая беседа и им разъяснили опасность проникновения на минные территории.