Если в Азербайджане нынешние темпы вакцинации сохранятся, то через какое-то время здесь сформируется такой долгожданный коллективный иммунитет. А это означает, что страна первой на постсоветском пространстве сможет объявить «День свободы», отменив все ковидные ограничения. Но вопрос в том, на каком уровне вакцинации можно будет говорить о коллективной защищенности. Пока в мире нет единого мнения по этому поводу.

Согласно публикации авторитетной Financial Times, Азербайджан лидирует на пространстве СНГ по темпам вакцинации населения. Очевидно, не последнюю роль в том, что в пунктах вакцинации образовались очереди, сыграл страх перед накрывшей страну с прошлого месяца волной «дельта»-штамма. Даже самые ярые антипрививочники и горстка по-прежнему не верящих в коронавирус людей потянулись в медучреждения за иммунизацией. Слишком уж большая часть населения подверглась инфекции, чтобы игнорировать опасность коронавирусной пневмонии.

- В Азербайджане из 10 млн населения вакцинированы уже почти 8 млн человек. Из них 45,54 % получили одну, а 34,15 % две дозы вакцины. К ним надо прибавить и почти 450 тысяч переболевших. В каком случае можно будет говорить, что вот мы уже добились коллективного иммунитета и будем всенародно праздновать день свободы от коронавируса?

- Я бы посоветовала жителям Азербайджана внимательно наблюдать за процессом вакцинации и тактикой борьбы с коронавирусом в Израиле. Несмотря на высокие темпы и широкий охват вакцинацией населения, там остаются некоторые группы не вакцинированных людей. Возможно, что среди них большую часть составляет арабское население, ортодоксальные евреи и др. Соответственно, в этих группах много заразившихся и заболевших. Следует наблюдать за тем, как будет складываться ситуация с заболеваемостью дальше. В настоящий момент большинство населения вакцинировано, а 30% даже получили третью дозу. Сейчас в Израиле в основном болеют невакцинированные люди. Когда инфекция затухнет в этих группах? Когда она затухнет во всей стране. Надо дождаться, когда перестанут болеть непривитые, и наступит момент абсолютного минимума или даже нуля заразившихся в день. Посмотрим, что произойдет в Израиле через 1-2 месяца, и, надеюсь, тогда получим ответ на этот вопрос. То есть тот уровень вакцинированных в Израиле, при котором прекратятся или значительно уменьшаться новые заражения, следует взять за критерий, при котором можно будет снять или существенно ослабить карантинные ограничения и в Азербайджане.

- Среди вирусологов сложилось мнение, что все вакцинированные переболеют, а все переболевшие вакцинируются. Иного не дано! Избежать инфекции и вакцины никому в мире не удастся…

- Считаю, что и у вас в Азербайджане должны понять, что ковидом переболеют все люди - и те, кто вакцинирован, и те, кто не вакцинирован. Здесь важно отметить, что привитые двумя дозами болеют, как правило, очень легко. Обычно у них бывает насморк, покашливание, редко, но случается, что на несколько часов пропадает обоняние. И все! С возрастом увеличиваются риски заболеть, и при этом вакцинация защищает, но несколько хуже. Однако в любом случае у вакцинированных пожилых, впрочем, как и у молодых болезнь будет протекать гораздо легче, чем у тех, кто не вакцинирован.

Статистика заболеваемости из разных стран показывает, что привитые реже болеют, и среди них в 10 раз меньше случаев тяжелого течения ковида. Но в то же время выяснилось, что чем взрослее человек, например, старше 50, 60 лет, тем хуже у него работает иммунная система, меньше антител и хуже защита от вирусного заболевания. Поэтому в некоторых странах уже одобрили третью дозу вакцины. Прежде всего ее рекомендуют людям старшего поколения. В России третью вакцинацию, уже через 6 месяцев после первой, рекомендуют сделать всем. В Израиле тоже решили всех тотально привить третьей дозой. А вот в США третью прививку пока советуют только тем, кто старше 65 или относится к группе риска и может заболеть ковидом тяжело. Это группы с хроническими заболеваниями и со слабым иммунитетом.

- Как получается, что темпы вакцинации порой не влияют на темпы заражений. Так было в Великобритании, где отменили «день свободы» из-за роста «дельты», в Германии, где тоже много вакцинируют, а показатели заражений и госпитализации тем не менее растут. Даже в Израиле, где вакцинируют семимильными шагами, один всплеск короны за другим…

- Я c интересом изучаю статистику Израиля как одного из мировых лидеров по массовой вакцинации. В этой стране около двух третей населения уже получили две дозы вакцины, а одна треть и третью дозу. И при всем том в Израиле растет число заражений ковидом. Но этот рост связан с тем, что выявляется очень много бессимптомных случаев течения инфекции. А еще там проводят массовое тестирование населения. Детей часто тестируют прямо в школе, повсеместное распространено тестирование и взрослого населения. Поэтому удается выявить очень много бессимптомных больных. Уже очевидно, что те, кто получил две дозы, болеют, как правило, очень легко. Надо отметить, что в Израиле, кроме ПЦР, широко применяется и другой тип тестов, так называемые быстрые антиген-тесты. Эти антиген-тесты позволяют за 15 минут определить заражен человек или нет.

В израильских госпиталях 90% тяжелобольных - это непривитые люди. Так что высокие статистические показатели заболеваемости связаны в первую очередь со сплошным тестированием населения. И при всем этом не отменены меры профилактики: маски, социальная дистанция и прочее. Очень интересны будут результаты массовой третьей вакцинации. Вообще с точки зрения исследователей многое, что делается в области борьбы с пандемией в Израиле, имеет большую научную ценность для понимания оптимальных подходов к борьбе с этой инфекцией в других странах и во всем мире.

- Вы согласны с тем, что ковид и вакцинация теперь уже вечны?

- Признаюсь, не верю, что коронавирус в ближайшие годы вообще исчезнет. Такого исчезновения инфекции, как это было скажем с возбудителем оспы, в случае коронавируса не произойдет. Думаю, что сам по себе вирус никуда не уйдет и будет циркулировать среди населения разных стран.

Но поскольку у большинства людей за счет вакцины или перенесенного заболевания появится иммунитет, то в основной массе люди будут болеть легко. Это случится не за счет того, что вирус стал слабее, а благодаря коллективному иммунитету населения. В условиях сформированного коллективного иммунитета вирус будет циркулировать, но не станет вызывать тяжелого заболевания с осложнениями. То есть он окажется подобен обычным простудным вирусам, которые мы даже часто не замечаем.

Что касается периодических вакцинаций против коронавируса, то не думаю, что они будут вечными. Хотя раза два-три нам точно придется привиться в ближайшее время. А затем необходимость ревакцинации может надолго исчезнуть, возможно, на несколько лет. Наш иммунитет будет держаться долго, периодически подкрепляясь за счет бессимптомно перенесенной вирусной инфекции. Мы все будем незаметно болеть, а иммунитет будет усиливаться за счет легко перенесенного ковида. Заражая нас на фоне вакцинного иммунитета, коронавирус станет играть роль бустера для нашей иммунной системы. Считаю, что люди будут легче переносить ковид, чем грипп. При этом необходимость каждый год вакцинироваться отпадет. Хотя заниматься предсказаниями - занятие неблагодарное, тем более природа вирусов часто готовит нам неожиданные сюрпризы…

- Возможна ли победа над ковидом без вакцинации детей? Есть мнение, что если провакцинировать всех взрослых, то ковид уйдет в среду детей и там будет мутировать, заражать и даже научится убегать от иммунитета…

- Вакцинация детей может способствовать успешной борьбе с коронавирусом. Хотя дети редко болеют ковидом, но и у них бывают случаи тяжелого течения и даже смерти. Существуют педиатрические госпитали, в которые попадают больные ковидом дети. Даже младенцы болеют. К этому надо добавить, что дети являются разносчиками инфекции, даже если не болеют сами - могут заразить взрослых. Поэтому поддерживаю идею вакцинации детей.

При этом следует оговориться, что вакцина в случае детей, впрочем, как и взрослых, не без рисков. В США уже давно прививают подростков старше 12 лет, и можно проследить динамику побочных явлений в этом возрасте. Мои внуки 12 и 15 лет вакцинированы. Они эту прививку попросту не заметили, абсолютно никаких побочных явлений не было. Несмотря на благополучную процедуру вакцинации у моих внуков, я продолжаю внимательно следить за регистрацией побочных эффектов вакцины у детей и подростков. И должна сказать, что серьезные побочные эффекты хоть и случаются, но крайне редко. Конечно, поствакцинные проблемы не означают, что это обязательно следствие прививки, но причинно-следственная связь между редкими случаями тромбообразования и вакцинацией для некоторых противоковидных препаратов уже установлена.

В том числе такая связь продемонстрирована и у молодых людей. Поэтому, когда я узнаю, что у одного мальчика-подростка возник тромбоз после вакцинации и он умер, а у другой девочки-подростка возникли серьезные неврологические осложнения, похожие на синдром Гийена - Барре и ей было очень плохо несколько недель после вакцины, то я чрезвычайно расстраиваюсь. Вполне вероятно, что эти трагические случаи связаны с вакцинацией. Они крайне редки, но они есть. В США всё это регистрируется, и скоро можно будет ознакомиться со статистикой побочных явлений, появляющихся после вакцинации у детей.

Пока же все успешно, и без каких-то частых и выраженных побочных эффектов вакцинировано огромное число подростков старше 12 лет. В любом случае в дилемме выбора между рисками побочных эффектов от вакцины и риском заражения ребенка ковидом, считаю, нужно выбирать риск, связанный с вакцинацией. На мой взгляд, в этом случае меньше шансов серьезных осложнений после заболевания. Хотя работа по оценке безопасности вакцинации для детей продолжается в разных странах, и скоро информации, которая поможет сделать выбор, будет больше.

- У кого иммунитет более стойкий и сильный - у вакцинированных или переболевших?

- Ковид протекает по-разному. И иммунитет, который формируется в результате болезни, тоже разный. У одних сильный, у других слабый. То же можно сказать и в отношении вакцинного иммунитета - сила его тоже варьирует, но все-таки, по моему мнению, вакцинный иммунитет более надежный.

Некоторые люди спрашивают, зачем вакцинироваться, когда всем придется переболеть и тогда будет естественный иммунитет. Ошибочность такой логики в том, что у многих переболевших возникает осложнение в форме долгого ковида. По разным оценкам, примерно у 10% переболевших возникает долгий ковид, когда человек чувствует постоянную усталость, слабость, страдает бессонницей, у него возникает туман в голове и др. Если человек решает, что ему лучше переболеть, чем вакцинироваться, то он сильно рискует получить долгий ковид, который основательно отравит его дальнейшую жизнь.

В штате Кентукки в США было проведено исследование, которое сравнивало тех, кто переболел, и тех, кто переболел, а затем еще и вакцинировался. И выяснилось, что те, кто переболел и вакцинировался, гораздо реже болеют второй раз по сравнению с теми, кто только переболел.

- Специалисты в США ужаснулись, когда выяснилось, что ковид унес жизнь у большего числа американцев, чем сто лет назад «испанка». По данным Университета Джонса Хопкинса, 675446 американцев умерли от коронавируса и тысячи американцев продолжают умирать каждый день. Может ли эта тенденция стать глобальной, когда в мире жертв коронавируса станет больше, чем от «испанки»?

- Грустно, но думаю, что число жертв коронавируса в мире - и тех, кто умрет, и тех, кто получит осложнения в виде долгого ковида - будет расти, так как огромная часть населения планеты не сможет получить вакцину. Она слишком дорогая и пока не доступна во многих странах. При этом инфекция не щадит эти страны и регионы. В Индии, из которой пришла «дельта», эпидемия пошла на спад, но он произошел после очень тяжелой ситуации с заболеваемостью. Эта страна не успела вакцинировать свое население к моменту второй волны пандемии, и в результате заплатила за это огромным количеством умерших и тяжело переболевших. Далеко не все страны могут позволить себе быстро привить большую часть населения.

Кроме отсутствия достаточного количества вакцин есть и другая проблема. Она представлена антивакцинным движением и ковид-диссидентами. В США есть штаты, где большая часть населения - люди, которые категорически против прививок. И именно там сейчас активно распространяется ковид и, соответственно, растут ковидные смерти. Госпитали в этих штатах переполнены, медицинский персонал из-за слишком напряженного труда увольняется, уходит с работы. И несмотря на все это огромное число людей по-прежнему не верят в ковид. Они считают, что это какой-то заговор врачей, игнорируют предупреждения специалистов и др.

- В начале пандемии было много разговоров о лекарствах. Трамп даже хвалился тем, что принимает «чудодейственный» хлорохин. Но вдруг все забросили идею лекарства и взялись за вакцины. И чем же сейчас лучше всего лечить коронавирус?

- Пока мир очень далек от создания универсального препарата для эффективного лечения ковида. О такой ситуации, в которой человек принял лекарство и быстро вылечился, остается только мечтать. Увы, в ближайшем будущем это вряд ли произойдет. Но есть в области лечения заболевания и некоторые инновационные разработки. Например, эффективное средство против вируса это моноклональные антитела. Это антивирусные белки, вырабатываемые иммунными клетками, произошедшими от одной клетки-предшественницы. Однако следует отметить, что лечение моноклональными антителами, скорее всего, средство профилактики, когда человек еще тяжело не заболел или когда человек из группы риска был в контакте с больным. Этим препаратом лечили президента Дональда Трампа.

У моноклональных антител есть недостаток - они эффективны в течение недели после начала симптомов или после того, как человек контактировал с больным. После 10 дней от начала заболевания их эффективность полностью пропадает. Моноклональные антитела связывают вирус и помогают бороться с инфекцией человеку, у которого пока не выработались свои собственные антитела. Такое лечение очень дорогостоящее. Однако в результате того, что вирус мутирует, моноклональные антитела, которые разработали для одного вирусного варианта, могут не подходить для другого.

Среди препаратов, которые помогают тяжелым ковидным больным, следует выделить дексаметазон. Это старый и хорошо известный медикам препарат. Он помогает успокоить собственную разбушевавшуюся иммунную систему, поскольку обладает иммуносупрессивным свойством. Препарат стоит применять, только если заболевание перешло в тяжелую форму, так как у пациента развился так называемый цитокиновый шторм. Вот тогда используют стероидные противовоспалительные препараты, которым является дексаметазон. Кроме того, применяют кислородную поддержку, а в случае присоединения бактериальной инфекции - антибиотики. Вообще же пока каких-то суперэффективных противовирусных препаратов не разработано.

- В одном из интервью нашему изданию вы говорили о только появившемся «дельта»-штамме, что этот вариант коронавируса, появившийся в результате его мутаций, должен быть очень заразным. Достаточно чтобы больной человек прошел на улице мимо вас, чтобы заразиться. Все вышло именно так. Сейчас в мире бушует только «дельта» или есть и другие штаммы?

- Пока «дельта» - вариант по всему миру вытесняет все другие появляющиеся новые штаммы ковида. Каких-то четких данных о том, что где-то в мире появился еще более заразный вирусный вариант и вытеснил «дельту», нет. Преимущество «дельты» в ее высокой заразности. Вот один пример этого: в американской школе на занятия пришла учительница, у который был всего лишь легкий насморк. Она считала, что это нестрашно, и пришла на уроки. В школе все учителя и ученики носят маски, но поскольку у нее был насморк и ей трудно было говорить в маске, она на десять минут ее спустила, чтобы вслух прочесть детям текст. На следующей день учительнице сделали тест на коронавирус, и он оказался положительным. Об этом она сообщила руководству школы, которое решило обследовать всех детей ее класса. Так вот, несмотря на то, что все дети были в масках, заразилась половина класса. Интересно, что инфицировались все кто сидел за первыми партами, часть тех, кто был во втором ряду, и лишь несколько детишек с последних партах. Правда, никто из учеников тяжело не заболел. Эта история любопытна тем, что показывает, насколько быстро и легко передается «дельта»-штамм. Стоило учительнице снять маску на десять минут, как заразились дети, которые при этом были в масках.

- Однако ВОЗ не поддержала идею третьей дозы вакцины. В чем сомнения специалистов этой солидной организации?

- Третья доза вакцины, бустер, на мой взгляд, просто необходима людям старшей возрастной группы. То, что ВОЗ не поддержала идею третьей дозы вакцинации, имеет политические причины. ВОЗ совершенно правильно считает, что вакцинировать нужно все населения мира. Пока существуют страны, которые не могут позволить себе вакцинацию, в мире есть риски того, что выработаются новые опасные варианты коронавируса. Позиция ВОЗ такова: вместо того чтобы думать о третьей дозе для пожилых в богатых странах, лучше помочь бедным странам сделать хотя бы одну дозу вакцины. И это можно понять, но и позицию политиков, настаивающих на необходимости третьей дозы вакцины хотя бы для пожилых в своей стране, тоже можно понять. Уже после 50 лет у людей слабеет иммунитет, и риски заболеть ковидом с тяжелым течением заболевания увеличиваются. Поэтому уверена, что третья доза вакцины нужна, но в первую очередь старшему поколению и людям из групп риска. Третья вакцинация надежнее защитит их от риска тяжелого заболевания.