Сын президента Болсонару, депутат парламента, сказал, что он третий член делегации Бразилии на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, который заразился коронавирусом: после тестирования получен положительный результат.

Вслед за министром здравоохранения Бразилии коронавирус подхватил и скандально известный своим непризнанием коронавируса президент Жаир Болсонару. Вернувшись на родину из Нью-Йорка, глава Бразили сдал тест на Covid-19. Тест оказался позитивным.

37-летний Эдуардо Болсонару написал в своем twitter, что чувствует себя хорошо и «начал лечиться», правда не уточнил, какими препаратами пользуется.

А его отец, экстравагантный президент страны, привел обнаруженное у него инфицирование в качестве доказательства правоты своей кампании против так называемого «паспорта вакцины против коронавируса», недавно введенного в некоторых бразильских городах.

«Мы знаем, что вакцины разрабатывались быстрее, чем обычно. Я привился первой вакциной Pfizer, но все равно заболел Covid», - сказал он. - «Означает ли это, что вакцина бесполезна? Нет. Но я считаю, что это еще один аргумент против паспорта здоровья».

Министр здравоохранения Бразилии Марсело Кейрога получил положительный результат теста на Covid-19 во вторник после посещения сессии Генассамблеи ООН, и был вынужден самоизолироваться в отеле в Нью-Йорке.

Еще один положительный тест выявлен у бразильского дипломата, прибывшего в Нью-Йорк днем ранее Жаира Болсонару.

Президент Бразилии, переболевший Covid-19, появлялся без маски во время своего визита в ОНН. При этом в своих выступлениях продолжал агитировать против вакцинации. Болсонару не раз оказывался под огнем критики за то, что играет с пандемией, унесшей жизнь свыше 600 тысяч бразильцев, и сообщение о вакцинации его жены вызвало новый виток критики.

Бразильский эпидемиолог Педро Халлал заявил телеканалу G1, что решения президента свидетельствуют о «пренебрежении к системе здравоохранения и ко всем бразильцам. Оно свидетельствует об отсутствии уверенности».